84% pas afgestudeerde ingenieurs tevreden met startersloon

24 juli 2019

08u00

Net van de schoolbanken beginnen jonge ingenieurs vol verwachtingen aan hun eerste job. Ingenieursvereniging ie-net* onderzocht wat ze precies verlangen van hun debuut op de arbeidsmarkt.

1. Een boeiende job

Als ingenieurs hun eerste job snel laten voor wat die is, heeft dat in veel gevallen te maken met de jobinhoud. Het feit dat die niet aansluit bij de verwachtingen is de meest voorkomende reden om van job te veranderen. Het kan zijn dat de job niet technisch genoeg is en te veel administratief werk behelst. Het kan ook zijn dat de ingenieur het niveau te laag vindt en meer denkwerk verlangt. Ook een gebrek aan uitdaging, innovatie of begeleiding kan een struikelblok zijn.

2. Een mooi loon

Ingenieurs behoren nog steeds bij de beter verdienende beroepsgroepen. Met hun gemiddeld brutoloon van 3.906 euro zitten ze in de kopgroep. En dat geldt ook voor de startende ingenieurs die op 2.700 euro mogen rekenen (looncijfers volgens ons Salariskompas). Het goede nieuws is dat dat startersloon tegemoetkomt aan de verwachtingen van 84% van de pas afgestudeerde ingenieurs.

3. Een goed evenwicht tussen werk en privé

Startende ingenieurs willen best wel een tandje bijsteken: 7 op 10 is bereid om overuren te kloppen. Maar er zijn wel grenzen. De helft staat negatief tegenover het idee dat zij of hij buiten de werkuren beschikbaar is voor werkgever of klanten. Driekwart staat positief tegenover thuiswerk. Een gezonde balans tussen werk en privé lijkt dus al op jonge leeftijd gewenst.

4. Liever niet teveel naar Antwerpen

Heeft het misschien te maken met het feit dat Antwerpen de bedenkelijke titel van Belgische filehoofdstad heeft overgenomen van Brussel? Naar de reden werd niet gepolst in de enquête, maar vast staat wel dat startende ingenieurs liever niet in de Scheldestad willen werken. Nog geen kwart van hen staat positief tegenover werken in Antwerpen. Brussel scoort een pak beter: 44 % is positief over de hoofdstad. Ter verzachting voor alle Sinjoren die daardoor een beetje op hun ziel getrapt zijn: behalve Brussel en Antwerpen werden andere steden sowieso niet in de enquête opgenomen.

5. Waardering en kansen op ontwikkeling

Zo goed als alle startende ingenieurs vinden waardering voor en erkenning van hun werk belangrijk. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheden die ze krijgen tot verdere ontwikkeling. Het gaat daarbij wel om de persoonlijke ontwikkeling. Inspraak in het beleid van het bedrijf wordt slechts door 40 % van de startende ingenieurs als belangrijk beschouwd.

* Alle gegevens komen uit de startbaanenquête van ingenieursvereniging ie-net, tenzij anders vermeld.

