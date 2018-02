7 uitstekende redenen om in West-Vlaanderen aan de slag te gaan Julie Putseys

08 februari 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 Vacature.com West-Vlaanderen blijft het moeilijk hebben om voldoende werkvolk aan te trekken. Jammer, want de provincie heeft heel wat moois te bieden. We moesten dan ook niet lang zoeken naar goede redenen om in het westen van het land te gaan werken.

1. File? Wat is dat?

Honderdduizenden Vlamingen werken in Gent, Antwerpen en Brussel, waardoor de snelwegen aan deze steden tijdens de spits volledig geblokkeerd raken. In West-Vlaanderen, daarentegen, kan je ongestoord cruisen zonder nodeloos tijd te verliezen aan filerijden. Ideaal voor je werk-en privébalans, want zo kan je ’s ochtends een uurtje langer blijven liggen, en ben je ’s avonds sneller thuis.

2. Pittoreske werkomgeving

West-Vlaanderen is de meest landelijke provincie van heel Vlaanderen, ideaal als je even een luchtje wil scheppen voor, na of tijdens je werk. Zelfs als je in een stad werkt in West- Vlaanderen, hoef je niet ver te gaan om je in het groen te begeven waar je even tot rust kunt komen na een preek van je baas, een heftige deadline, of een conflict met je collega.

3. Vergeet het vooroordeel: de lonen zijn wél oké

Toegegeven, met gemiddeld €3115 bruto per maand, liggen de lonen in West-Vlaanderen voorlopig gemiddeld iets lager dan elders in Vlaanderen. Maar volgens bureau Robert Half is er reden voor optimisme, aangezien bijna 33% van de financieel directeurs zegt dat de lonen zullen stijgen. Daarenboven zijn de gemiddelde lonen niet in elke West-Vlaamse gemeente zo laag. Knokke-Heist staat zelfs op plaats 5 in de top 10 van gemeentes met de hoogste gemiddelde inkomens. Koksijde staat slechts twee plaatsen lager. Ook de werknemers in Damme (€ 19.889 per jaar), Jabbeke (€ 20.607), De Haan (€ 20.536), Brugge (€ 19.724) en Zuienkerke (€ 19.970) mogen niet klagen.

4. Er heerst een gemoedelijke bedrijfscultuur

Nog geen kwart van het personeel in West-Vlaanderen werkt in grote vestigingen. Kleine bedrijven, daarentegen, zijn er schering en inslag. De West-Vlaamse kmo’s staan bekend voor hun sociale en familiale sfeer en hun horizontale structuur. Ideaal als je geen fan bent van stijve formaliteiten en een strakke bedrijfshiërarchie. Misschien daarom dat de personeelsomloop in West-Vlaanderen eerder aan de lage kant is; uit de cijfers blijkt namelijk dat werknemers in West-Vlaanderen niet vaak van werk veranderen.

5. Naar zee voor de teambuilding

Zeg vaarwel tegen matige stadstours en meditatieworkshops in een muf lokaal: als je in West-Vlaanderen werkt, de enige Belgische provincie die een kustlijn heeft, is de kans heel groot dat je naar zee gaat als teambuilding. En zeg nu zelf, wat is er zaliger dan de zeelucht opsnuiven, door de duinen hollen en de dag afsluiten met een portie mosselen?

6. ’t es in ’t Westvlams te doen

Als je zelf van de streek bent, kan je bij een West-Vlaamse werkgever ongestoord in je dialect praten zonder dat mensen je om de haverklap vragen om dat eens even te herhalen. En als je niét West-Vlaams bent, krijg je de kans om je talenkennis bij te schaven. Of zoiets.

7. Je kan er goed gaan eten

West-Vlaanderen heeft op culinair vlak heel veel te beiden. Een derde van alle Vlaamse sterrenrestaurants bevinden zich in West-Vlaanderen, met toppers als Hertog Jan van Gert De Mangeleer en Hof Van Cleve van Peter Goossens. Als je baas je dan eens uitnodigt om te dineren, hoef je geen twee keer na te denken.

