7 belangrijke voordelen aan een job in de zorg

30 augustus 2018

08u00

Is een job in de zorgsector iets voor jou? Ook al is de job zeker niet altijd rozengeur en maneschijn, misschien kunnen deze zeven voordelen je toch overtuigen.

1. Je doet zinvol werk

Vind je het belangrijk dat jouw job een verschil maakt voor andere mensen? Dan is de zorg echt iets voor jou. Jouw inzet betekent iets in het leven van patiënten en andere zorgontvangers. Niet alleen de praktische of medische hulp is daarbij belangrijk. Het feit dat zorgbehoevenden op jou kunnen rekenen maakt voor hen een wereld van verschil.

2. Er is werk

Geen onbelangrijk detail: de zorgsector heeft werk. Een brede waaier aan beroepen in de zorg krijgen van de VDAB de stempel ‘knelpuntberoep’. Verpleegkundigen, artsen, apothekers, opticiens en zorgkundigen: voor al deze jobs is er een tekort aan arbeidskrachten. Heb je de juiste kwalificaties of ben je bereid die te behalen? Dan is de kans dus groot dat je werk vindt in de zorg.

3. Je komt onder de mensen

Sociale types vinden in de zorg een ideale sector. Je werkt immers met en voor mensen. In veruit de meeste zorgberoepen heb je geregeld contact met zorgontvangers. Een praatje slaan is trouwens een van de dingen waardoor je als zorgverlener iets kan betekenen. Voor heel wat zorgontvangers is het verzorgend personeel een belangrijke factor in hun sociaal leven.

4. Correct loon

We gaan er geen doekjes om winden: zeggen dat de zorgsector een goudmijn is, is de waarheid geweld aandoen. Volgens ons Salariskompas is het gemiddelde loon van een niet-kaderlid in de gezondheidszorg 2.540 euro na vijf jaar en 3.435 na twintig jaar. Daarmee scoort de sector wel beter dan bijvoorbeeld de media, de hr, de horeca of de klein- en groothandel. Uiteraard zijn dat gemiddelden en verdient pakweg een arts een stuk beter dan een verzorgende.

5. Ook rijpere kandidaten maken kans

Werk vinden als vijftigplusser is niet altijd evident. De zorg is één van de sectoren waar vijftigplussers wel welkom zijn. Voor een job als huishoudhulp of verzorgende zijn oudere kandidaten erg geschikt. En mits omscholing liggen ook andere jobs in de zorg in het verschiet. Heb je veel ervaring en zoek je (gedwongen) ander werk? Overweeg dan zeker een overstap naar de zorg.

6. Voor elk wat wils

Werken in de zorg, dat kan heel wat betekenen. De jobs in de zorg zijn heel divers. Dat geldt voor de klassieke zorgjobs, die gaan van kinderverzorgster over vroedkundige tot psycholoog. Maar de zorg heeft ook heel wat andere profielen nodig. Denk maar aan it’ers, administratieve profielen en logistieke medewerkers. Maar zelfs ingenieurs kunnen in de zorgsector aan de slag.

7. Werk in eigen streek

Zorginstellingen vind je in haast elke gemeente. Woonzorgcentra en kinderdagverblijven zijn er over het hele land. En ook voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis moet je meestal geen onoverkomelijk aantal pendeluren incalculeren. Je kan ook kiezen voor een ambulante job, zoals die van thuisverpleegkundige.

