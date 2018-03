63 procent van de werkzoekenden zoekt andere jobs tijdens de kantooruren Heleen De Bisschop

22 maart 2018

06u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Zoeken naar een andere job iets voor na de reguliere werkuren? Kennelijk niet. Het is vooral tijdens de kantooruren dat het internetverkeer op Zoeken naar een andere job iets voor na de reguliere werkuren? Kennelijk niet. Het is vooral tijdens de kantooruren dat het internetverkeer op vacature.com het meest piekt. Zo’n 63% van de bezoekers surft tussen 9 en 17 uur naar de website. Rond 11 en 12 uur is het bezoekersaantal het hoogst. Dat zijn opmerkelijke cijfers, maar toch verbaast het loopbaancoaches niet. “Het heeft te maken met een mentaliteitswijziging.”

Veel heeft natuurlijk te maken met de digitalisering. “Bedrijven stellen meer en meer vast dat hun medewerkers tijdens de werktijd surfen op niet-werkgerelateerde sites”, vertelt Wouter Vanhove, oprichter van Loopbaanboost. De populairste sites zijn sociale media, webshops en nieuwssites. “Sommige werkgevers beslissen daarom bepaalde sites te blokkeren, maar met de opkomst van de smartphones wordt dat natuurlijk gemakkelijk omzeild.”

Grens privé en werk vervaagt

“Bovendien kunnen werknemers vaak thuis werken, wat het gemakkelijker maakt om naar allerlei sites te surfen”, vult loopbaanbegeleider Julie Beuselinck van The Job Coach aan. Daarnaast vervaagt de grens tussen werk en privé, zeker bij de jongere generatie. “Er worden tijdens de werkuren privézaken geregeld, terwijl er vaak tijdens de avonduren en tijdens het weekend wordt gewerkt”, verklaart ook Wouter Vanhove.

Er is natuurlijk meer aan de hand dan dat. “Er is een tekort aan personeel. Voor elke honderd mensen die vertrekken van de arbeidsmarkt, komen er slechts tachtig bij. Er is dus meer vraag dan aanbod en dat geeft sollicitanten een bepaalde macht. Ze zijn nieuwsgierig naar wat er buiten het bedrijf leeft”, aldus Beuselinck. “In sommige sectoren speelt dat harder dan in andere. Als werknemers niet meer tevreden zijn, dan durven ze zelfs gemakkelijker dan vroeger ontslag nemen zonder al een andere job te hebben.”

Gouden kooi

“Heel wat mensen die loopbaanbegeleiding volgen hebben een goed loon, flexibele werkuren en extra voordelen, maar ze zitten vast in die gouden kooi. Hun jobinhoud boeit hen na een bepaalde tijd minder en hun bedrijf speelt hier minder op in”, stelt Vanhove nog. Daardoor zijn ze niet meer gelukkig met hun job.

Uit een onderzoek van Tempo-Team blijkt dat een op de vijf werknemers eerder ongelukkig is op zijn werk. De belangrijkste ingrediënten om gelukkig te zijn met en op het werk zijn de job, het management en de werkomgeving. Vooral dat laatste, de bedrijfscultuur, wordt steeds belangrijker, stellen de loopbaanbegeleiders.

Voldoening

Dat is zeker niet alleen het geval bij de jongeren, ook bij oudere werknemers is er een mentaliteitswijziging. Ook zij zijn niet van plan te blijven plakken bij een job waarin ze zich niet gelukkig voelen. “Veertigers en vijftigers hebben vaak nog een derde van hun carrière te gaan. Voor hen gaat het niet meer om het geld, maar ze willen vooral voldoening halen uit hun werk”, aldus Beuselinck. Als ze dat niet meer vinden in hun huidige job, verbaast het niet dat ze tijdens de werkuren dromen van een andere uitdaging en kijken wat de markt te bieden heeft.

Bron: vacature.com.