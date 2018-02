6 droombedrijven voor financiële experts vacature.com finance

15 februari 2018

08u00

Als financieel expert ben je niet noodzakelijk gedoemd om bij een bank of verzekeraar aan de slag te gaan. Aangezien elk bedrijf bezig is met cijfers, of dan toch zijn economische middelen zo efficiënt mogelijk wilt inzetten, heb je ook daarbuiten een brede waaier aan opties.

1. Colruyt Group

Een minder voor de hand liggend bedrijf dat je als financieel expert met open armen verwelkomt, is supermarktketen Colruyt Group. Momenteel zijn ze er op zoek naar diverse financiële profielen om hun teams te versterken en hun marktpositie te verzekeren én verbeteren. Zo werft Colruyt Group een nieuwe BI Finance Expert en Group Reporting Analyst aan, maar ook een Software Engineer Finance. Het familiebedrijf staat bovendien bekend om zijn uitstekende arbeidsvoorwaarden en dito werksfeer en doorgroeimogelijkheden. Colruyt Group mag rekenen op een vlekkeloos imago als werkgever en kaapt hier ook regelmatig onderscheidingen voor weg.

2. Saey NV

Ook in de staalindustrie zit men verlegen om financiële expertise. Saey NV., een van de belangrijkste staal servicecenters in de Benelux en Frankrijk, kijkt bijvoorbeeld uit naar een parttime CFO. In deze functie ben je de rechterhand van de CEO en stippel je mee het financieel-administratief beleid van de firma uit. Ambitie is vereist, want je opdracht is allesbehalve kinderspel! Je buigt je over de omzet van 74,6 miljoen euro (2017) en geeft het management op basis van de resultaten financieel advies. Je bewaakt verder de diverse financiële activiteiten, stuurt een team aan en bent onder meer ook het aanspreekpunt bij eventuele inspecties.

3. Thomas More

Verlang je je financieel talent te verzoenen met zin voor leiderschap, ben je ook bij Thomas More aan het juiste adres. Momenteel zoekt de hogeschool een nieuwe Directeur Financiën en HR. De ultieme opportuniteit voor financiële experts die een passie voor cijfers én voor mensen aan de dag brengen.

Lees ook: Hoeveel verdien je in de financiële sector?

4. In-fides

In wat vertrouwder vaarwater vallen er mooie carrièrekansen op te vissen bij In-fides. Deze vooraanstaande financiële consultant spitst zich toe op de adviesverlening aan artsen. Het groeiende bedrijf rekruteert nu een Financieel Adviseur/Regiomanager om zich mee in de geldzaken van hun klanten te verdiepen. Je begeleidt de dokters met de financiële kant van hun activiteiten.

5. Deloitte

Verder staan er bij Deloitte meerdere interessante posities open. Deloitte is een wereldbegrip op vlak van financiële dienstverlening. Het Engelse bedrijf is al in the running sinds 1845 en boogt dus op een expertise van twee maal een mensenleven. In België stelt de multinational ruim 3000 mensen te werk en is marktleider op vlak van audit en consulting. De wereldspeler zoekt momenteel professionals met welluidende functietitels als Business/Financial Controlling Consultant of Senior Consultant/Manager M&A and Finance – Financial Due Diligence.

6. Financial talents

Wil je hulp bij je zoektocht naar de perfecte job, is Financial Talents een must voor wie een financieel diploma op zak heeft. Het rekruteringsbureau maakt deel uit van House of Talents en is gespecialiseerd in financiële profielen. Financial Talents is actief in heel België en rekruteert tijdelijke én vaste arbeidskrachten voor erg diverse bedrijven. Op dit moment vind je er onder meer vacatures voor Financial Management Consultant, Financial Analyst en Finance Coordinator.

