500 euro per maand extra voor exact dezelfde job? Verander van sector!

Bron: vacature.com 200 vacature.com Hoeveel je verdient hangt af van veel verschillende factoren: je diploma, ervaring, de grootte van je bedrijf … Maar wist je dat ook de sector waarin je werkt een erg grote rol speelt? Je kan maar liefst 500 euro meer krijgen voor dezelfde job in een andere branche. Wij zochten aan de hand van het vacature.com Hoeveel je verdient hangt af van veel verschillende factoren: je diploma, ervaring, de grootte van je bedrijf … Maar wist je dat ook de sector waarin je werkt een erg grote rol speelt? Je kan maar liefst 500 euro meer krijgen voor dezelfde job in een andere branche. Wij zochten aan de hand van het vacature.com Salariskompas uit waar je de beste deal krijgt.

220 euro meer om bakstenen te vervoeren dan cornflakes

Ben je op zoek naar een job als magazijnier, heftruckchauffeur of logistiek planner? Dan ben je vaak beter af in een bouwgerelateerd bedrijf of in de technologiesector, dan in de klein- of groothandel. Een arbeider met 10 jaar ervaring die een logistieke functie uitoefent in de bouw, verdient namelijk 2.402 euro bruto. Ga je aan de slag bij een elektronicaproducent, dan krijg je gemiddeld 2.387 euro per maand. Grootwarenhuizen betalen daarentegen zo’n 2.178 euro bruto.

260 euro meer om de administratie op te volgen in een bank dan in een kledingzaak

Werk je als administratief bediende, management assistant, dossierbeheerder of secretariaatsmedewerker in de textiel- of modesector, en wil je baas je geen opslag geven? Dan is het misschien tijd om uit te kijken naar een alternatief. Als uitvoerend bediende met een professionele bachelor en 10 jaar ervaring, verdien je waarschijnlijk zo’n 2.486 euro per maand. Bij een media- of communicatiebedrijf zal je daarentegen maandelijks 2.587 euro op je rekening zien verschijnen. Versier je een job in het bank- en verzekeringswezen, dan loopt je salaris zelfs op tot gemiddeld 2.745 euro per maand.

430 euro meer om personeel aan te werven voor een energieleverancier dan voor een hotelketen

Als hr manager, recruiter of personeelsverantwoordelijke ken je het loon van iedereen in jouw bedrijf. Maar vraag jij je soms af hoeveel je collega’s in andere sectoren verdienen? Een hr-expert met 10 jaar ervaring en een masterdiploma krijgt bij een horecabedrijf gemiddeld 3.190 euro bruto. Ambtgenoten in de telecomsector ontvangen maandelijks zo’n 3.427 euro. Terwijl energiebedrijven maar liefst 3.621 euro betalen.

560 euro meer als ingenieur in een farmaceutisch bedrijf dan bij de overheid

Als ingenieur zal je nooit op je honger blijven zitten. Toch kan het interessant zijn om je even te verdiepen in de barema's van verschillende sectoren vooraleer je je specialiseert. Zo krijgt een leidinggevende ingenieur met 10 jaar ervaring bij de overheid ‘slechts’ 3.983 euro per maand. Kies je voor een job bij een studiebureau, dan mag je rekenen op 4.035 euro per maand. Werken in de technologische industrie levert je een maandloon op van zo’n 4.225 euro. Maar ga je aan de slag in de chemie of farmaceutische industrie? Dan kan je salaris gemakkelijk oplopen tot 4.540 euro.

(Alle gemiddelde bedragen gelden voor bedrijven met 10-49 medewerkers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.)

