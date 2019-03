50-plussers krijgen weinig kansen op de arbeidsmarkt omdat ze te duur zijn. Akkoord of niet? Onderzoek naar 50-plussers op de arbeidsmarkt van UGent en vacature.com kb

26 maart 2019

08u00

Bron: vacature.com magazine 0 vacature.com Haast nergens in Europa werken 50-plussers zo weinig als in ons land. Deze lage werkzaamheid kan niet los gezien worden van de vele vooroordelen die over hen leven: ze zijn te duur, niet flexibel genoeg, niet bereid om zich bij te scholen… UGent-onderzoekers willen samen met vacature.com achterhalen wat 50-plussers er zelf van vinden. Wat zijn volgens hen de belangrijkste drempels om langer te werken? Ben jij tussen 50 en 65 jaar? Haast nergens in Europa werken 50-plussers zo weinig als in ons land. Deze lage werkzaamheid kan niet los gezien worden van de vele vooroordelen die over hen leven: ze zijn te duur, niet flexibel genoeg, niet bereid om zich bij te scholen… UGent-onderzoekers willen samen met vacature.com achterhalen wat 50-plussers er zelf van vinden. Wat zijn volgens hen de belangrijkste drempels om langer te werken? Ben jij tussen 50 en 65 jaar? Aan jou om je mening te geven

De afgelopen jaren kwamen er in ons land meer dan 200.000 nieuwe banen bij. Toch blijft de werkzaamheidsgraad in ons land lager dan het Europese gemiddelde. Wat daarbij ook opvalt, is de lage tewerkstelling onder ouderen. In België werkt slechts 5 op de 10 van de 55- tot 64-jarigen. In Europa zijn dat er gemiddeld 6 op de 10 en in Nederland en Duitsland 7 op de 10.

“De arbeidsmarkt houdt veel te weinig rekening met 50-plussers,” liet radiomaakster Annemie Peeters zich onlangs ontvallen. “We moeten allemaal langer blijven werken, maar er wordt veel te weinig gedaan om dat ook haalbaar te maken.”

Onterecht blijkt die opmerking niet. De lage tewerkstelling onder 50-plussers vaststellen is één zaak, maar om de problematiek aan te pakken moet je ook de oorzaken kennen. Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) wees in het verleden al naar discriminatie bij aanwerving als een mogelijke verklaring: “Er wordt veel aandacht besteed aan discriminatie op basis van origine of gender, maar we weten dat er op basis van leeftijd minstens even sterk gediscrimineerd wordt in Vlaanderen.” Ook andere mogelijke drempels komen vaak aan bod in de media: zo zouden 50-plussers – mede door de anciënniteitsverloning – te duur zijn of te weinig flexibel om zich bij te scholen.

Hoe kan het anders?

Stijn Baert: “Het debat over de lage werkzaamheid bij 50-plussers wordt helaas vaak over 50-plussers gevoerd, in plaats van met 50-plussers. Het ‘fifty-fifty’-project van Annemie Peeters toont nochtans aan dat zij vaak een uitgesproken visie hebben over de drempels die langer werken bemoeilijken. Samen met onderzoekers Hannah Van Borm en Sharon Van Impe wil ik die nu graag wat beter in kaart brengen.”

Ben jij tussen 50 en 65 jaar oud? Doe mee aan onze enquête en vertel ons welke drempels jij ervaart in je loopbaan. Wie de enquête volledig en zorgvuldig invult, maakt bovendien kans op een Bongo-cadeaubon. Wij verloten één bon voor een ‘Citytrip Deluxe’ (t.w.v. 299 euro) en vier bonnen ‘Lunch voor twee’ (t.w.v. 29,90 euro).

Neem nu deel aan onze enquête! De resultaten van deze rondvraag lees je eind mei in de vacature.com bijlage van Het Laatste Nieuws en online.

