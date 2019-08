5 vragen en je weet of die technische job bij jou past vacature.com productie en techniek

13 augustus 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Over technische jobs bestaan nog altijd behoorlijk veel misverstanden. Aan de hand van de volgende 5 vragen kan je zelf uitmaken of het een beroep is dat bij jou past.

1. Kan je goed met mensen om?

Machines zijn misschien je passie, maar dat wil niet zeggen dat je als technieker een kluizenaarsbestaan leidt. Social skills zijn onontbeerlijk. Je moet vaak beroep doen op je teamgenoten of collega’s om te helpen bij een delicaat probleem of om bij te leren over een techniek waar je nog niet helemaal mee vertrouwd bent. Je dient te rapporteren aan je overste en daarnaast communiceer je ook veelvuldig met klanten. Als service technieker bezoek je hen bijvoorbeeld aan huis en kom je zo voortdurend in contact met andere mensen.

Tip: Bekijk hier de vacatures in techniek en productie.

2. Wat met die moeilijke werkuren?

Uiteraard vindt wie goed zoekt wel die ene technische baan die wel mooi binnen de kantooruren valt, maar het gros van de jobs in techniek en productie vereist de nodige flexibiliteit naar werkuren toe. Als technieker dien je immers op bezoek te gaan bij klanten die wel van 9 tot 5 werken, of moet je meteen paraat staan wanneer er iets misloopt in het bedrijf van je werkgever. En defecten gebeuren ook na 17u of in het weekend. Deze flexibiliteit heeft echter ook voordelen. Zo krijg je extra betaald, heb je vaak meer vakantie en kan je soms ook doorheen de week vrij nemen.

Lees ook: Zoveel verdien je in techniek en productie

3. Geen uitzicht op een kaderfunctie?

Een manager die bij wijze van spreken niet weet hoe een fietsband te plakken, zal een mal figuur slaan bij zijn personeel. Als pakweg plantmanager in een fabriek heb je maar best kaas gegeten van de technieken waarmee jullie werken en moet je begrijpen hoe de hele machine draait. Enkel zo kan je gepast handelen in crisissituaties, de juiste beslissingen en nemen en inspringen waar nodig. Doorgroeien naar een leidinggevende functie als technicus is dus zeker een optie.

4. Is het niet te saai?

Als technieker komen er heel wat uitdagingen op je pad. Onverwachte interventies waarbij je het hoofd koel moet houden, een ongekend probleem waarvoor je je inventiviteit moet aanspreken, deadlines, veeleisende klanten… Geen dag is dezelfde en de nodige stressbestendigheid is essentieel. Bovendien staan technische ontwikkelingen ook niet stil, waardoor je werkveld aan hoog tempo verandert. Dit impliceert dat je je regelmatig zult moeten bijscholen wil je bijblijven met de laatste evoluties.

5. Men only?

Ons land houdt er weliswaar nogal conservatieve statistieken op na, maar objectief bekeken zijn vrouwen even geschikt voor een technisch beroep als mannen. Daarenboven is de vraag naar bekwame technici groot, dus zijn meer vrouwen in de sector momenteel broodnodig. In het onderwijs zijn vrouwen alvast aan een flinke inhaalbeweging bezig. Feit is en blijft: zowel mannen als vrouwen die nu kiezen voor techniek zullen héél vlot een job vinden.

Tip: Bekijk hier de jobs in techniek en productie.

Lees ook:

Technisch talent? Bij deze bedrijven zit jij op je plaats

Most wanted: deze vijf technische profielen

Industrie 4.0: dit zijn de voordelen voor wie in techniek en productie werkt

Bron: vacature.com.