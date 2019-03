5 vragen aan een industrieel ingenieur: “Over mijn loon hoor je mij niet klagen” vacature.com ingenieurs

Bron: vacature.com 0 vacature.com De job van een industrieel ingenieur kan nogal divers zijn. Zo heb je er die gespecialiseerd zijn in de bouw, chemie, elektronica, IT of elektromechanica. Een functie met heel wat mogelijkheden dus, waarbij je zowel technisch maar ook vaak ook sociaal sterk moet zijn. Industrieel ingenieur elektromechanica Engelbert Verleene (46) werkt al 22 jaar bij De job van een industrieel ingenieur kan nogal divers zijn. Zo heb je er die gespecialiseerd zijn in de bouw, chemie, elektronica, IT of elektromechanica. Een functie met heel wat mogelijkheden dus, waarbij je zowel technisch maar ook vaak ook sociaal sterk moet zijn. Industrieel ingenieur elektromechanica Engelbert Verleene (46) werkt al 22 jaar bij Volvo Car Gent.

1. Wat houdt je job in?

Verleene: “Ik werk al 10 jaar als coördinator van het Volvo Car Manufacturing System (VCMS) of kortweg het Volvo productiesysteem. Het beschrijft hoe er in alle Volvo Car vestigingen gewerkt wordt. Bijkomend voordeel is dat we medewerkers zeer efficiënt kunnen uitwisselen binnen een Global Company. Als VCMS-coördinator zit ik om de 2 weken samen met een 10-tal experten, gespecialiseerd in de diverse domeinen van ons productiesysteem. Samen organiseren we voornamelijk VCMS-opleidingen. In het verleden voerden we ook VCMS-coaching en -assessments uit op de werkvloer.

“Sinds 1,5 jaar ben ik ook projectleider van de Modellijn Eindassemblage. Ik optimaliseer samen met een team één productielijn. Die lijn dient dan als voorbeeld voor het optimaliseren van de andere productielijnen binnen de Eindassemblage. De bedoeling is om de beste condities te creëren voor de operatoren, en om de efficiëntie te verhogen.”

2. Vind je het nog steeds boeiend?

“Zeker. Ik heb een heel gevarieerde job, die op zich al twee verschillende functies omvat. Ik krijg heel veel vrijheid en kan creatief zijn bij de uitwerking van de modellijn. We werken ook vaak met ‘pilots’ waarbij we nieuwe zaken uitproberen die we dan achteraf mogelijks verspreiden. In mijn job speelt mijn technische achtergrond niet de hoofdrol, maar wel het samenwerken met mensen en samen dingen realiseren. Ik ben van nature sociaal ingesteld en vind dit ook een heel belangrijk onderdeel van mijn job.

“Ik ga voortdurend op zoek naar hoe we de operatoren meer kunnen betrekken en hoe we een beroep kunnen doen op hun kennis en vaardigheden. Het beste uit mensen halen en dit optimaal inschakelen om nog beter en efficiënter te werken, geeft mij een enorme kick. Ik ben ook graag dicht bij de mensen op de werkvloer. Toen ik projectleider werd, heb ik om die reden mijn bureau verhuisd naar een zone dichtbij de productielijn. Ik kijk nu van op mijn bureau op de lijn. Niet om te controleren, maar om de sfeer op te snuiven. Ik merk dat het enorm drempelverlagend werkt: mensen komen veel sneller iets zeggen of vragen als je in de buurt bent.”

3. Hoe zit het met de doorgroeimogelijkheden?

“Een voordeel van werken binnen een groot bedrijf als Volvo Car is dat je er veel kansen krijgt om te veranderen van job of om door te groeien, en dat zonder van werkgever te moeten veranderen. Je hebt er zo veel afdelingen dat je makkelijk kan switchen. Zelf heb ik ook al heel wat sprongen gemaakt: van supervisor in de lasfabriek, over expert in Teamwerk, tot VCMS Development Group Leader in de centrale organisatie Manufacturing & Logistics.

“Ik zie groei niet alleen als ‘carrière maken’ of hogerop geraken. Ik vind persoonlijke groei minstens even belangrijk. Zo heb ik veel kunnen netwerken met andere grote en gekende bedrijven en kon ik heel wat interessante trainingen volgen. Bij de managementstrategie Six Sigma behaalde ik de Black Belt: een internationale erkenning voor het oplossen van problemen op de werkvloer. Mocht ik die opleiding als privépersoon volgen, had ik daar heel wat centen voor moeten neerleggen. Tot slot heb ik ook al veel mogen reizen voor mijn job. Toen ik deel uitmaakte van de centrale organisatie, ging ik vaak 1 of 2 weken naar andere Volvo fabrieken in Zweden, China en Maleisië. Ook dat heeft mij veel bijgeleerd, zowel op werkvlak als persoonlijk. Al die verschillende culturen leren kennen, als dat geen verrijking is!”

4. En wat met je loon en extralegale voordelen?

“Ik ben tevreden met mijn loon. Het bedrag is meer dan het minimum om gelukkig te zijn, mij hoor je dus niet klagen. Als extra voordelen beschik ik over een gsm, laptop, een hospitalisatieverzekering en een leasing wagen. Sinds kort lease ik ook een elektrische fiets.”

5. Wat zijn volgens jou de belangrijkste uitdagingen waar mensen in jouw beroep voor staan?

“De grote uitdaging voor mij is vooral het creëren van de juiste mindset bij iedereen: dat medewerkers het belang inzien van gestandaardiseerd werken, van continu verbeteren en vooral van het benutten van elk individueel potentieel. Essentieel hierbij is dat leidinggevenden vertrouwen hebben in hun mensen en vooral luisteren naar de operatoren op de werkvloer. Tenslotte zijn zij de specialisten in wat ze dagelijks doen, nl. auto’s assembleren. Ik ben er ook van overtuigd dat het streven naar zelfsturende teams noodzakelijk is naar de toekomst toe: mini-bedrijfjes creëren binnen het grote bedrijf.

“Ik zie weinig knelpunten eerlijk gezegd. Of ik zie dat eerder als mogelijkheden of uitdagingen om stap voor stap te verbeteren. Hoe meer knelpunten, hoe beter dus!” (lacht)

