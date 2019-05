5 vragen aan een bio-ingenieur: "Het zwaar transport kan groener” vacature.com ingenieurs

21 mei 2019

Een bio-ingenieur verdiept zich in al wat 'bio' of levende materie is: bodem, lucht, water, dier en plant, en combineert dit met een sterke technische kennis. De opleiding is breed en dus werken bio-ingenieurs in bijvoorbeeld waterzuivering, afvalverwerking, de scheikundige of farmaceutische industrie, productie of procesontwikkeling. Stefanie Van Damme (29) werkt als bio-ingenieur op de afdeling Research & Development bij Colruyt Group

1. Wat houdt je job in?

Stefanie Van Damme: “Mijn taak bestaat vooral uit het vergroenen van ons wagenpark, samen met het team waarin ik werk uiteraard. Voor mij ligt de focus op ‘heavy duty’ of het zware transport. Wij leveren bewust via grote vrachtwagens van 44 ton, het maximaal toegelaten gewicht op de Belgische wegen. Meerdere kleinere vrachtwagens leiden tot meer fileproblemen en meer uitstoot. Voor dat zwaar transport zoeken wij uit hoe het beter of groener kan. Dat kan via elektrische (vracht)wagens, aangedreven op waterstof of batterijen. Wij bestuderen nu beide methodes en kijken wat de meest ecologische en tegelijk ook meest economische optie is.

“Sinds 2018 hebben we een waterstofstation voor onze bedrijfswagens geopend. Ik volg dit station op en bekijk de mogelijkheden om dit ook uit te werken voor vrachtwagens. Het is een lang traject om zo’n station te realiseren. Er komt heel wat bij kijken, van bouwaanvraag en omgevingsvergunning tot het design. We werken intensief mee aan een proefproject rond een vrachtwagen op waterstof en hebben 2 elektrische voertuigen voor zwaar transport rondrijden op onze distributiecentra. Hierdoor gaan we in de nabije toekomst beide methodes van elektrisch rijden met elkaar kunnen vergelijken. We wachten de resultaten van ons onderzoek af om te zien welke van de twee methodes voor ons de beste optie is.

“In mijn job volg ik ook heel sterk de markt op: wat bestaat er vandaag al van duurzame(re) toepassingen op het vlak van trucks? Ook kom ik regelmatig in contact met truckconstructeurs. We investeren regelmatig in demoprojecten. De data die hieruit voortkomen, gebruiken wij om er onze infrastructuur mee vorm te geven. Ze geven een indicatie van de mogelijkheden en de pijnpunten van nieuwe ‘zero emission’ trucks.”

2. Vind je je job nog steeds boeiend?

“Ik werkte eerst een doctoraat af aan de universiteit, ik werk hier nog niet zo lang. Maar deze job sprak me vooral aan omdat je bijdraagt aan het verduurzamen van het (vracht)wagenpark. Bij auto’s zien we een heel sterke opmars van elektrisch rijden, voor vrachtvervoer ben ik persoonlijk een voorstander van waterstoftechnologie. Vrachtwagens moeten namelijk meer kilometers rijden en zijn veel zwaarder geladen. Dat leidt tot een grotere energievraag die de huidige batterijen nog niet kunnen leveren. Het is een industrie die nog in volle ontwikkeling is. Ik vind het boeiend om te zien wat voor ons bedrijf nu de beste methode van de twee zal blijken. Daarnaast moet je nog eens rekening houden met de markt en erop inspelen.”

3. Hoe zit het met de doorgroeimogelijkheden binnen je job?

“Ik denk dat je bij deze retailer niet snel vast komt te zitten. Alleen al om het feit dat ze geloven in het principe van jobrotatie: om de zoveel jaar krijgt iedere werknemer de kans in een volledig nieuw segment een andere job te proberen. Nu werk ik op het thema waterstof, maar wat zal het volgende zijn binnen dit en 5 jaar, autonoom rijden misschien? Ik doe graag nieuwe kennis op, zo blijft het interessant.”

4. Wat zijn volgens jou de belangrijkste uitdagingen waar een bio-ingenieur voor staat?

“Voor de retail is het nu een grote uitdaging om het transport te verduurzamen. Dé uitdaging zit hem in het omzetten van technische aspecten in business. We moeten m.a.w. elektrisch rijden rendabel maken, via batterijtechnologie of waterstof. Het moet niet alleen ecologisch duurzaam zijn, maar ook economisch duurzaam.”

5. Hoe zit het met je loon en extralegale voordelen?

“Ik ben tevreden over mijn loon en het pakket aan voordelen. Zo kunnen we voor een elektrische salariswagen kiezen. In sommige bedrijven zal je in mijn functie wel iets meer verdienen, maar hier houden ze van een goede work-lifebalance en dat kan ik wel appreciëren. Mails kunnen we bijvoorbeeld niet thuis checken. Dat geeft een enorme rust. Het principe is hier ook: gewerkte tijd is betaalde tijd. Elk uur dat je werkt, word je uitbetaald of kan je opnemen achteraf. Je hebt dus nooit het gevoel dat je ‘voor niets’ werkt. Het bedrijf zet sterk in op persoonlijke ontwikkeling, doorgroeimogelijkheden en innovaties die maatschappelijk relevant zijn. Die waarden vind ik ook zeer belangrijk.”

