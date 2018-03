5 voor- en nadelen van deeltijds werken Loes Liemburg

12 maart 2018

11u30

Veel mensen dromen ervan om minder te gaan werken. Meer tijd voor je hobby's, de kinderen, of gewoon om rustig in de tuin te zitten met een boek. Het klinkt romantisch, maar minder werken heeft natuurlijk ook gevolgen voor je inkomsten en carrière. We lijsten 5 voor- en nadelen van deeltijds werken voor je op.

Nadelen

1. Minder werken betekent minder verdienen. En dat merk je niet alleen aan je maandelijkse inkomsten: ook je pensioen gaat erop achteruit. Het pensioen wordt immers berekend over het aantal jaren dat je gewerkt hebt, en minder uren per week telt op tot minder jaren. Daarnaast lever je ook in op betaald verlof en uitkeringen bij ziekte of werkloosheid.

2. Deeltijds werken kan je carrière nadelig beïnvloeden. Zo bestaan er vrijwel geen leidinggevende functies die in deeltijd uitgevoerd kunnen worden. Wil je het ver schoppen dan moet je elke dag aanwezig zijn, is in vrijwel alle bedrijven nog steeds de teneur.

3. Daarnaast heb je minder kans om binnen je job door te groeien. Onder werkgevers leeft nog steeds het vooroordeel dat parttimers minder toegewijd zijn en dus minder snel een promotie of opleiding verdienen. Er wordt vaak minder rekening gehouden met hun persoonlijke wensen en ambities, zodat je in een deeltijdbaan algauw op je plafond stuit. Uit onderzoek blijkt dan ook dat deeltijdwerknemers vaak minder tevreden zijn met hun loopbaan dan voltijdse krachten.

4. Ten vierde is deeltijds werken niet altijd zo simpel als het klinkt. Soms moeten parttimers meer werk doen in minder tijd. Dan wordt je werk alleen maar stressvoller. Ook wordt van een deeltijdse werknemer soms meer flexibiliteit verwacht. Overwerken en onverwachts moeten bijspringen leveren ook extra stress op.

5. Tot slot blijven parttimers vaak in deeltijdbanen hangen, want het blijkt lastig te zijn om na een deeltijdbaan een voltijdbaan te vinden. Ook voor jou persoonlijk kan de drempel hoog zijn om vijf dagen per week aan de slag te gaan als je dat niet gewend bent.

Voordelen

1. Vergis je niet: deeltijds werken heeft ook voordelen! De meestvoorkomende reden om minder te gaan werken is een betere balans tussen werk en privé. Minder werken betekent minder stress en meer genieten. Er komt tijd vrij voor hobby’s, sociale contacten, je gezin en leuke dingen. Of voor andere dingen die je belangrijk vindt, zoals de zorg voor een ouder familielid of vrijwilligerswerk.

2. Minder stress? Dat is bewezen. Amerikaans onderzoek toont aan dat deeltijds werk goed is voor de gezondheid. Parttimers kampen bijvoorbeeld minder met symptomen van depressie dan hun collega’s die voltijds werken.

3. Ook op professioneel gebied zijn er voordelen. Werk je parttime, dan heb je tijd om eigen projecten te ontwikkelen en je talenten te ontplooien. Je kunt starten als zelfstandige in bijberoep en zo je eigen zaak op poten zetten.

4. Maar ook voor je baas zijn er voordelen, want uit onderzoek blijkt dat werknemers die minder uren tot hun beschikking hebben, productiever zijn. De tijdsdruk zorgt ervoor dat ze efficiënter werken.

5. Tot slot kunnen we ook het vooroordeel dat parttimers minder toegewijd zijn ontkrachten. Deeltijders hebben minder stress en dus meer energie dan hun voltijdse collega’s. Hun baan wordt minder snel een sleur, en ze kunnen er dus volop voor gaan.

