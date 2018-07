5 verrassende dingen die je koopt met ecocheques Kristina Rybouchkina

30 juli 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Heb jij onlangs ook Heb jij onlangs ook ecocheques gekregen van je werkgever, maar liggen die inmiddels stof te vergaren omdat je niet weet wat je ermee moet aanvangen? Lees dan vooral verder, want het betaalmiddel heeft veel meer toepassingen dan je zou verwachten.

Een ventilator

Heb je thuis geen airconditioning om de zwoele temperaturen het hoofd te bieden? Dan brengen ecocheques verlossing, want je kan er een ventilator of airco mee kopen met een Europees energielabel vanaf A+. Ketens zoals MediaMarkt, Krëfel, Vanden Borre, Eldi, Selexion en zelfs webwinkel Coolblue aanvaarden allemaal het betaalmiddel. Heb je het fris genoeg, dan kan je er ook terecht voor andere energie-efficiënte apparaten zoals een nieuwe koelkast, diepvriezer, wasmachine of stofzuiger.

Treintickets

Ga je deze zomer op uitstap, weet dan dat NMBS ecocheques aanvaardt voor de betaling van je treinticket. Neem je liever de fiets? Bij Fietspunt huur je er een stalen ros mee, of laat je jouw eigen tweewieler opknappen. Ook als je nog een helm, fietsslot of fietskar nodig hebt, mag je je ecocheques bovenhalen. Trek je er meerdere dagen op uit, dan kan het interessant zijn om de cheques te gebruiken voor een verblijf op een Green Key-camping.

Alles voor je tuin

Plan je een vakantie in je eigen achtertuin? Met je ecocheques fleur je die helemaal op! Tuincentra zoals Aveve, Horta en Intratuin aanvaarden het betaalmiddel voor bijna hun volledige gamma: van bomen en planten tot teelaarde en zaaigoed, meststoffen, biologische onkruidverdelgers, gereedschap zoals kruiwagens, houten meubels ... Bij doe-het-zelfzaken zoals Hubo, Gamma en Brico zal je eveneens je slag kunnen slaan.

Wasmiddelen

Ga je afwasmiddel, waspoeder of allesreiniger halen, kies dan voor een product met een Europees ecolabel, want ook daar kan je jouw ecocheques aan spenderen. Ecologische schoonmaakmiddelen poetsen minstens even goed én ze zijn lief voor het milieu. Supermarkten als Delhaize en Carrefour bieden verschillende ecologische huishoudproducten aan.

Papier

Uiteraard is het belangrijk om papierverspilling zo veel mogelijk tegen te gaan. Maar moet je toch veel documenten printen, tekenen je kinderen dolgraag of geef je een feest waarvoor je talloze gedrukte uitnodigingen wil versturen? Kies dan voor papierwaren met een ecolabel, bijvoorbeeld bij Fnac of Makro.

