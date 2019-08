5 vaak gehoorde leugens die je beter vermijdt tijdens je sollicitatiegesprek Kristina Rybouchkina

19 augustus 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 solliciteren Zeg eens eerlijk, is alles wat op jouw cv staat de waarheid en niets dan de waarheid? De kans is klein. Het is tenslotte aanlokkelijk om te schrijven dat je Frans ‘zeer goed’ is, terwijl je de taal in geen tien jaar meer hebt gesproken. Of om een korte tewerkstelling van twee maanden gewoon dood te zwijgen. Maar kan dat eigenlijk kwaad? Hoe ver mag je gaan met leugentjes om bestwil, als je droomjob ervan afhangt? Wij vroegen het aan een hr-expert.

1. Kennis en vaardigheden onterecht aandikken

“Lieg op je curriculum vitae sowieso nooit over wat je kent of kunt”, adviseert Kristof Vermeire, zaakvoerder van selectie- en loopbaanbegeleidingsbureau Andress Consulting. “Als de recruiter plots een inhoudelijke vraag stelt, sta je met je mond vol tanden. Zo maak je absoluut geen goede indruk. Daarnaast kan je aardig in de problemen komen als blijkt dat je bepaalde taken niet kan uitvoeren nadat je bent aangenomen.” Geloof je dat je de gevraagde vaardigheden wel snel kan leren? Geef dat dan aan in je motivatiebrief of tijdens je gesprek. “Heb je bijvoorbeeld nooit met SAP gewerkt, maar wel met andere ERP-systemen? Vertel dan met welk pakket je wél vertrouwd bent. Heb je nooit draaitabellen moeten maken in Excel, maar volgde je er enkele jaren geleden wel een cursus over? Vermeld die dan. Zo bewijs je dat je op korte termijn toch de nodige kennis kan verwerven.”

2. Ontslag verhullen

Het is niet evident om tijdens een sollicitatie toe te geven dat je buiten je wil om moest vertrekken bij je vorige werkgever. “Toch is het geen goed idee om over een ontslag te liegen”, vindt de hr-specialist. “Na één referentiecheck val je al door de mand. Wees daarom eerlijk over de reden waarom je contract werd stopgezet, maar denk op voorhand goed na over de juiste omkadering. Misschien vond je chef dat je je kantoorjob niet naar behoren uitvoerde, maar heb je zo ontdekt dat acht uur lang achter een bureau zitten niets voor jou is en solliciteer je daarom voor deze job met meer afwisseling. Een ontslag is heus geen schande. Het enige wat je niet mag doen, is kwaadspreken over je vorige werkgever. Als je maar respect blijft tonen, kan je onmogelijk de mist ingaan.”

3. Taken die je niet graag doet verzwijgen

Iedereen doet de ene taak op het werk al wat liever dan de andere. “Spreekt een bepaald onderdeel van de job waarvoor je solliciteert jou iets minder aan? Doe dan niet alsof je er toch voor staat te springen wanneer je er een vraag over krijgt”, raadt Kristof Vermeire aan. “Antwoord liever met de vraag hoe belangrijk dat aspect van de job is. Als blijkt dat je de helft van de tijd bezig moet zijn met de opdracht die jou het minst bevalt, zal de job je niet gelukkig maken. Het is zowel voor jou als voor je werkgever een meerwaarde als je duidelijk kan aangeven welke zaken jou energie geven en je motiveren, en welke niet. Alleen zo kom je terecht in een functie die je helemaal op het lijf is geschreven.”

4. Zwarte gaten verdoezelen

Ben je een tijdje werkloos geweest, zat je lang thuis met een burn-out of kon je niet werken omwille van andere persoonlijke redenen? “Begin niet te foefelen met de data van je tewerkstelling om gaten op je cv te verbergen. Als dat ooit uitkomt, zal je werkgever zijn vertrouwen in jou verliezen”, gelooft Vermeire. Heb je enkele jaren niet gewerkt om bijvoorbeeld voor de kinderen te zorgen, kan je dat kort vermelden op je cv. “Meer gevoelige onderwerpen, zoals een burn-out of depressie, kaart je beter pas aan tijdens een face-to-face gesprek. Je hebt dan de kans om uit te leggen wat er precies is gebeurd, wat je eruit hebt geleerd, hoe je bent gegroeid en op welke manier jij je professionele toekomst ziet. Een korte tewerkstelling zou ik om dezelfde reden ook niet weglaten van mijn cv. Er zijn mensen die jobs van korte duur bewust niet vermelden, omdat ze niet willen uitleggen wat er is misgelopen. Maar uiteindelijk is elke ervaring een waardevolle les.”

5. Overdrijven over je vorig loon

Polst de recruiter op het einde van je sollicitatie naar je huidig salaris, om een inschatting te maken van je loonverwachtingen? Weersta dan aan de verleiding om enkele honderden euro’s bij je loon te fantaseren. “Waarschijnlijk zal je achteraf de vraag krijgen om een loonfiche voor te leggen. Heel pijnlijk als het bedrag dat daarop staat niet overeenkomt met de som die jij had genoemd! Bij indiensttreding moet je bovendien sowieso een vakantieattest van je vorige werkgever indienen. Aan de hand daarvan ziet je nieuwe baas ook meteen hoeveel je vroeger verdiende. Wil je een hoger loon onderhandeld krijgen, wees dan rechtuit. Vertel hoeveel je nu krijgt en zeg eerlijk op hoeveel procent extra je hoopt als je van werk verandert. Zo bewijs je dat je sterk in je schoenen staat.”

