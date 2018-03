5 tips om nachtwerk te overleven Kristina Rybouchkina

03 maart 2018

08u00

Bron: vacature.com 9 Vacature.com Een op de drie werknemers in dagdienst slaapt slecht, maar bij ploeg- en nachtwerkers is het probleem nog veel groter.

“Er bestaan geen concrete cijfers over de slaaptevredenheid van mensen die 's nachts moeten werken, maar we weten wel dat ze gemiddeld een uur minder lang slapen”, weet prof. dr. Johan Verbraecken. “Dat komt omdat ze overdag in bed moeten kruipen, terwijl het licht is en hun lichaam net allerlei biologische processen geactiveerd heeft. Hetzelfde geldt voor werknemers in vroege en late ploegen, aangezien zij steeds opnieuw moeten wennen aan een wisselend regime.”

Werk jij 's nachts? De volgende tips kunnen je helpen om toch beter uitgerust te zijn en goed zorg te dragen voor jezelf.

1. Ga op tijd naar bed

Reken uit hoeveel slaap jij nodig hebt en verplicht jezelf om op tijd in bed te kruipen. Zorg ervoor dat je kamer donker en stil is en de juiste temperatuur heeft, rond de 18 graden. Vraag aan je familie om je niet te storen. Het kan helpen om een vast ritueel in te bouwen in het uur voor je gaat slapen. Zo leert je lichaam om te kalmeren eens je daarmee begint.

2. Wat doe je best als het niet lukt?

Kan je de slaap toch niet vatten? Sta even op om iets rustigs te doen. Géén lichaamsbeweging, dat houdt je wakker. Vermijd ook digitale schermen, zoals die van je smartphone of tv. Lezen is wel een goed alternatief. Drink sowieso geen alcohol voor het slapengaan. Je denkt misschien dat je sneller in slaap valt na een glaasje wijn, maar je slaap zal oppervlakkiger zijn, waardoor je minder uitgerust wakker wordt.

TIP: wil jij liever 's nachts werken? Bekijk dan eens deze vacatures.

3. Vermijd slaappillen, tenzij het echt niet anders kan

Slaapmiddelen zijn niet aan te raden omdat ze heel wat neveneffecten met zich meebrengen, zoals gewenning, geheugenverlies, verwarring en slaperigheid overdag. Heb je toch een duwtje in de rug nodig, kies dan voor melatoninesupplementen. Melatonine is het hormoon dat je slaap-waakritme reguleert. Vraag aan je arts of apotheker wanneer je dat het best inneemt, want dat hangt af van je werkregime.

4. Werk in een 'snel voorwaarts draaiend systeem'

Voor nachtwerkers is een snel voorwaarts draaiend systeem de beste optie. Dat betekent dat je maar twee tot drie nachten werkt, in plaats van zeven na elkaar. Je zou denken dat je lichaam na enkele dagen gewend is aan zo’n nachtritme, maar dat klopt niet. Je slaapschuld wordt groter, waardoor je alle verloren slaap onmogelijk kan inhalen. Werk je maar drie nachten achtereen, dan kan je wel voldoende recupereren tijdens je rustdag. Bespreek die mogelijkheid met je werkgever als je problemen ondervindt.

5. Zeg de nacht op termijn vaarwel

Sommige mensen kunnen nu eenmaal beter omgaan met ploegen- of nachtwerk dan andere. Heb jij echt veel last? Maak dan voor jezelf de afweging of het niet beter is om een job te zoeken in dagregime. Weet dat mensen die hun lichaam op jonge leeftijd uitputten door lange tijd in ploegen te werken, daar voor de rest van hun leven klachten aan kunnen overhouden.

Lees ook:

1 werknemer op 3 slaapt te slecht

Hr-managers verklappen het juiste antwoord op 5 verwarrende sollicitatievragen

Arbeidsmarkt 2.0: welke jobs overleven automatisering?

Bron: vacature.com.