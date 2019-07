5 tips om gelukkiger te zijn op je werk Charlotte Fouquet

29 juli 2019

08u00

Bron: vacature.com magazine 0 vacature.com We spenderen heel wat tijd op het werk. Het is dan ook van groot belang dat we ons daar goed voelen. Voor een deel hebben we dat zelf in de hand, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Ontdek hieronder vijf tips om gelukkiger te zijn op het werk.

1. Minimaliseer je pendeltijd

Wie lang pendelt, kan daar ongelukkig en zelfs ziek van kan worden. Margo Hilbrecht van de universiteit van Waterloo (Canada) ontdekte dat hoe langer het duurt eer je aan de slag kan gaan, hoe minder tevreden je bent met je leven in het algemeen. Veel pendelaars ervaren een lange pendeltijd inderdaad als tijdverlies. Bovendien betekent een lange pendeltijd minder tijd voor het gezin, en voor sport en ontspanning. En laat dat nu net zaken zijn die je gelukspeil doen stijgen.

2. Zorg voor een aangename werkomgeving

Laat ons eerlijk zijn, niemand wordt vrolijk van een grijze, saaie werkruimte. Internationaal onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat planten in een werkruimte tot minder stress, meer creativiteit en een betere gemoedstoestand leiden. Hoogleraar arbeidspsychologie Peter Warr en journalist Guy Clapperton bevestigen in hun boek ‘The joy of work?’ dat een plezierige werkomgeving in belangrijke mate bijdraagt aan geluk op de werkvloer. Sla dus de handen in elkaar met collega’s en zorg ervoor dat het aangenaam vertoeven is in je werkruimte.

Lees ook: Werken in het groen: niets dan voordelen

3. Neem je professionele leven in handen

Autonomie is noodzakelijk voor het welbevinden van werknemers. Dat blijkt onder andere uit het Nationaal Geluksonderzoek, gevoerd door prof. Lieven Annemans (UGent), en een studie van de Universiteit van Birmingham. Zelf je dag kunnen inplannen, zelf kunnen bepalen waar je werkt, de volgorde van je taken bepalen … zijn essentieel om als werknemer het gevoel te hebben dat je de touwtjes in handen hebt. Gedraagt jouw baas zich als een micromanager? Ga dan het gesprek aan en claim de autonomie die je nodig hebt.

4. Slaap voldoende

Wat geldt voor geluk in het algemeen, is evenzeer waar voor geluk op het werk. Wie voldoende slaapt, voelt zich fitter, kan zich beter concentreren én ervaart een hoger geluksgevoel. Ga dus op tijd slapen en leg die gsm ruim een uur op voorhand aan de kant voor een goede nachtrust.

5. Hou je doel voor ogen

Wie zichzelf doelstellingen oplegt, en die ook behaalt, wordt daar gelukkiger van, vertelt auteur Gretchen Rubin in haar bestseller ‘The Happiness project’. Bepaal dus ook op je werk concrete doelen, zoals het binnenhalen van een klant of doorgroeien naar een hogere functie. Het zal je alleen maar gemotiveerder maken.

