5 signalen dat jouw nieuwe droomjob een nachtmerrie kan worden Kristina Rybouchkina

21 februari 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 Vacature.com Net zoals werkzoekenden soms een leugentje om bestwil schijven op hun cv, durven werkgevers hun bedrijf al eens iets té rooskleurig voorstellen. Als sollicitant is het dus belangrijk om kritisch te zijn en je ogen en oren goed open te houden wanneer je op gesprek gaat. De volgende signalen kunnen erop wijzen dat een vacature te mooi is om waar te zijn.

1. De recruiter is overdreven enthousiast

Uiteraard zal elke hr-medewerker positief zijn over het bedrijf waar je mogelijk gaat werken. Maar het moet oprecht blijven. Lijkt jouw sollicitatiegesprek meer op een verkooppraatje? Dan zit er mogelijk iets achter. Bij elke job zijn er uitdagingen. Het is de taak van de recruiter om je daarop te wijzen, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan. Als hij de firma en de functie overdreven bewierookt, kan het zijn dat hij een tikkeltje wanhopig is en je gewoon wil overhalen om de job snel aan te nemen.

2. Je blijft met vragen zitten

Als je vragen stelt aan je toekomstige werkgever, moet je daar een eerlijk antwoord op krijgen. Blijft het bedrijf vaag over de reden waarom je voorganger moest vertrekken? Kan niemand je vertellen hoeveel overuren je gemiddeld zal moeten doen? Is het niet duidelijk waarom de firma na een halfjaar nog geen geschikte kandidaat heeft gevonden voor jouw functie? Dan is daar vast een reden voor.

3. Het bedrijf is onzichtbaar op sociale media

Niet alle firma’s hebben een account op sociale media. Maar werknemers die fier zijn op hun bedrijf, posten wel regelmatig berichten over hun werk op Facebook, Instagram, Twitter of LinkedIn. Vind je nergens foto’s terug van bedrijfsuitjes of feestjes met collega’s? Zijn er geen posts te bespeuren over succesvolle projecten of opendeurdagen? Dat kan te verklaren zijn door een strenge privacy policy, maar het doet toch de wenkbrauwen fronsen.

4. Er is veel verloop

Weinig mensen werken hun hele leven voor dezelfde firma. Maar dat de ene werkkracht na de andere zijn biezen pakt, is niet normaal. Veel verloop kan wijzen op een hoge werkdruk, een slechte sfeer, onrealistische verwachtingen van de leidinggevende … Probeer daarom te achterhalen hoe lang mensen gemiddeld bij je toekomstige werkgever blijven. Vaak lukt dat al door eens rond te vragen in je omgeving. De kans is groot dat je via via iemand kent die er ooit heeft gewerkt. Maak gebruik van je connectie om zo veel mogelijk informatie in te winnen.

5. Jullie afspraken staan niet op papier

Ben je na enkele gesprekken tot een overeenkomst gekomen met je nieuwe werkgever, maar vind je bepaalde zaken die hij je beloofd heeft niet terug in je contract? Kaart dat onmiddellijk aan. Wuift hij je opmerking weg of begint hij terug te krabbelen? Dat is een duidelijke rode vlag.

