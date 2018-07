5 signalen dat je te hard moet werken Kristina Rybouchkina

27 juli 2018

08u00

Bron: vacature.com magazine 1 vacature.com Iedereen heeft het wel eens druk op het werk. Maar wanneer heb je het té druk? Waar ligt de grens tussen hard werken en té hard werken? En is die grens voor iedereen gelijk? Professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven) legt uit.

1. De druk neemt nooit af

"Een paar weken keihard werken kan absoluut geen kwaad", weet prof. Lode Godderis. "Denk maar aan de examenperiode bij studenten. Zij staan dan onder hoge druk, ze zijn erg intensief bezig en hebben veel stress. Maar dat is slechts tijdelijk. Eens die zware periode voorbij is, zakt hun stress gemakkelijk terug naar het normale niveau. Dat zou ook zo moeten zijn op het werk. Na elk zwaar project moet je de tijd kunnen nemen om even te ontspannen. Let daarop." Kan je geen verlof nemen? Neem dan even wat minder stresserende taken op jou om je batterijen terug op te laden.

2. Je kan je werk nooit loslaten

"Het helpt om tijdens stresserende periodes regelmatig micro-breaks in te lassen", adviseert de professor. "Heb je een kleine doelstelling behaald? Ga dan op tijd naar huis, ga sporten, doe iets leuks. Zorg dat je eens bewust niét met het werk bezig bent. Als je inspanning genoeg afwisselt met ontspanning, zal een stresserende periode veel minder zwaar doorwegen." Heb je geen tijd meer om buiten te komen? Blijf je ook 's avonds en in het weekend met je job bezig? Dan is het tijd om je werkpatroon onder de loep te nemen.

3. Je omgeving zegt dat je te veel werkt

"Vaak merkt je omgeving sneller dat je onder grote druk staat dan jij zelf. Zeggen je vrienden dat ze je de laatste tijd weinig zien? Merken je kinderen op dat je verschillende sportwedstrijden hebt gemist omdat je altijd maar moet werken? Wuif dat niet weg, maar probeer rekening te houden met hun bedenkingen en spreek je baas er eventueel op aan."

4. Je slaapt niet goed

"Nog een alarmsignaal dat erop wijst dat je te hard werkt, is dat de kwaliteit van je slaap achteruitgaat", weet prof. Godderis. "Kan je niet in slaap vallen omdat je werk door je hoofd blijft malen, of kan je niet doorslapen en moet je meteen aan je taken denken als je wakker wordt? Probeer dan wat gas terug te nemen. Anders riskeer je om in een vicieuze cirkel terecht te komen. Als je moe bent, kan je namelijk minder efficiënt werken. Daardoor ga je minder goed presteren, waardoor je nog meer wakker zal liggen, enzoverder."

5. Je ervaart geen plezier aan je job

Vind je het moeilijk om nog plezier te halen uit je werk door de stress die je ervaart, dan is dat een duidelijk teken dat er iets niet klopt. "Weet wel dat het omgekeerde ook geldt", aldus Lode Godderis. "Als je een job hebt die eigenlijk niet past bij je persoonlijkheid, je talenten en je vaardigheden, zal je je veel sneller overwerkt voelen. Je kan dat gerust eens aankaarten bij je leidinggevende."

