5 signalen dat je elk moment je ontslag mag verwachten Heleen De Bisschop

29 maart 2018

11u30

Bron: vacature.com 0 vacature.com Ondanks de recente groei blijven afdankingen, afslankingen en stakingen ook nu schering en inslag. Werkzekerheid is anno 2018 een wankel begrip waar maar weinigen op mogen rekenen. Geniet jij de luxe van een gegarandeerde job? Of dreigt ontslag evengoed voor jou? In volgende situaties ben je maar beter op je hoede.

1. Het bedrijf is verlieslatend

Het aantal Belgische bedrijven dat overkop gaat, steeg vorig jaar met een droevige 7,6%. Na een aanhoudende daling wijst de Barometer van bedrijfsinformatiespecialist Graydon opnieuw een stijging van het aantal faillissementen aan. 10.831 bedrijven gingen er in 2017 failliet in ons land. Dat waren er 765 meer dan het jaar daarvoor.

Met een nakend faillissement lopen de meeste bedrijfsleiders niet te koop, maar een bedrijf dat in financiële moeilijkheden verkeert, zendt ook signalen uit. Vaak worden belangrijke investeringen uitgesteld en lonen te laat uitbetaald. Misschien vielen er zelfs al ontslagen onder je collega’s of kregen uitzendarbeiders geen nieuw contract aangeboden. Gaat het bergaf met je werkgever, staat ook jouw job op het spel.

2. Het bedrijf wordt overgenomen

Een mogelijk scenario bij faillissement, is dat het bedrijf van je baas opgaat in een andere onderneming. In dit geval moet je altijd rekening houden met een reorganisatie, en dat kan gepaard gaan met ontslagen. Ook bij overname van een gezond bedrijf zijn reorganisatie en een bijhorende ontslagronde zeker niet uitgesloten! Verandering van zaakvoerder houdt altijd een risico op ontslag in. Laat dus zeker blijken dat je enthousiast bent en dat jouw inbreng impact heeft op de goede werking van de firma.

Lees ook: Ex-VTM-nieuwsbaas Eric Goens: door een ontslag kan je koning worden van je eigen professioneel kasteel

3. Het botert niet met de bedrijfsleiding

Wanneer je overste een beslissing neemt waar jij niet achter kunt staan, kan dit de relatie serieus verzuren. Als het management voelt dat jij hun beleid niet steunt, kunnen ze denken dat je niet meer gemotiveerd bent. Jouw naam zal dan waarschijnlijk als eerste vallen wanneer er sprake is van ontslag. Doe daarom je best om de samenwerking zo aangenaam mogelijk te maken, ondanks de verschillen. Geef je baas geen redenen om je te ontslaan maar toon een positieve houding en laat je ongenoegen niet te sterk blijken. Als de verschillen echt onverzoenbaar zijn, kijk je best voorzichtig zelf uit naar een andere post.

4. Je krijgt minder verantwoordelijkheid

In heel wat gevallen worden veranderingen geleidelijk aan doorgevoerd. Als je voelt dat jouw taken worden afgenomen en dat je minder verantwoordelijkheden krijgt, kan dat betekenen dat je leidinggevende twijfelt aan je capaciteiten. Probeer je baas hier op een goed moment over aan te spreken. Ga niet meteen in de aanval en duw jezelf ook niet in de slachtofferrol. Probeer gewoon een eerlijk gesprek te hebben over je opdracht en je toekomst binnen het bedrijf, zodat je weet waar je voorstaat.

5. Je wordt niet meer uitgenodigd voor vergaderingen

Wanneer je gewaardeerd wordt voor wat je doet, zal je werkgever rekening houden met jouw mening. Wanneer je baas je plots niet meer betrekt bij beslissingen die invloed hebben op je dagelijkse werk, is dat een slecht signaal. Ook als je bepaalde vergaderingen niet (meer) mag bijwonen of zelfs niet wordt meegevraagd voor een teambuilding, moet je op je hoede zijn.

Heb je je ontslag toch niet kunnen verijdelen, moet je vooral de moed niet laten zakken. Met onze handleiding 'omgaan met ontslag' plavei je de weg naar een spannende nieuwe uitdaging!

Lees ook:

Zo bereken je je opzegtermijn

In deze jobs is je toekomst verzekerd

Deze diploma's zijn gegeerd op de arbeidsmarkt

Bron: vacature.com.