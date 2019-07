5 redenen om wél regelmatig van job te veranderen Kristina Rybouchkina

05 juli 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Je hele leven bij hetzelfde bedrijf werken is niet meer van deze tijd. Toch kan het best griezelig zijn om op eigen initiatief je vertrouwde werkomgeving te verlaten. Wij geven je vijf goede redenen om de sprong te wagen.

Een nieuwe job betekent vaak loonsverhoging

Een nieuwe job betekent een nieuwe kans om te onderhandelen over je loon. Uit een onderzoek van Partena Professional blijkt dat werknemers die na minder dan vijf jaar hun bedrijf verlaten, gemiddeld 11% meer verdienen bij hun nieuwe werkgever. Laat ons eerlijk zijn: zelfs als je je stoute schoenen aantrekt en je huidige baas om opslag vraagt, is de kans dat je zo’n mooie loonverhoging kan versieren behoorlijk klein.

Tip: Weet je wat je zou kunnen verdienen? Vergelijk jouw loon met anderen op ons salariskompas.

Je kan hogerop klimmen

Een hoger loon in een nieuw bedrijf hangt soms samen met een meer verantwoordelijke functie. Heb jij de ambitie om door te groeien, maar zijn er in jouw firma niet meteen mogelijkheden? Dan is het zeker verstandig om eens rond te kijken op de vacaturemarkt. Misschien hebben andere bedrijven in jouw domein wél openstaande betrekkingen voor leidinggevende profielen. De kennis en ervaring die je hebt opgebouwd bij je huidige werkgever speelt daarbij in jouw voordeel.

Je leert veel bij

Elk bedrijf heeft een eigen manier van werken. Dus zelfs al blijf je binnen dezelfde sector, door van job te veranderen kom je toch terecht in een gloednieuwe omgeving. Je maakt kennis met andere computerprogramma’s, nieuwe projecten en frisse ideeën. Op die manier verbreed je je kennis en scherp je nieuwe competenties aan.

Je ontdekt waar je thuishoort

Door te proeven van verschillende firma’s, allerhande sectoren en diverse manieren van samenwerken, ontdek je bovendien wat jou het beste ligt. Misschien heb je jarenlang voor een multinational gewerkt, maar ondervind je nu dat je je veel meer thuisvoelt in een kmo. Zo merk je proefondervindelijk welk takenpakket en welk soort bedrijfscultuur jou het gelukkigst maakt.

Je netwerk groeit

Als je buiten de comfortzone van je huidige job treedt, wordt je wereld bovendien een stukje groter. Je zal op plaatsen komen waar je nooit eerder bent geweest en je leert mensen kennen die je nog nooit hebt ontmoet. Je nieuw team maakt je netwerk op slag een stuk groter, wat je carrière op termijn ongetwijfeld een duwtje in de rug zal geven. En wie weet, misschien groeien je kersverse collega’s wel uit tot nieuwe vrienden?

