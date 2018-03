5 praktische vragen bij 'cash for car' beantwoord Hermien Vanoost

23 maart 2018

11u30

Bron: vacature.com 0 vacature.com Nu de Kamer de mobiliteitsvergoeding aka 'cash for car' heeft goedgekeurd, is het alleen nog wachten op de publicatie in het Staatsblad – waarschijnlijk in april – voor bedrijven er in de praktijk mee aan de slag kunnen. Veerle Michiels, juridisch adviseur van SD Worx, vat samen wat 'cash for car' nu precies inhoudt.

1. Kan iedereen zijn bedrijfswagen inruilen?

“Nee, want een werkgever is niet verplicht om de regeling in te voeren. Bovendien kan hij bijkomende voorwaarden opleggen. Hij kan bijvoorbeeld zeggen dat werknemers die de bedrijfswagen nodig hebben voor beroepsmatige verplaatsingen niet in aanmerking komen om te ruilen. En nog een voorwaarde: werkgevers moeten minstens 36 maanden een systeem van bedrijfswagens hebben voor ze 'cash for car' mogen aanbieden.”

2. Kan je werkgever je verplichten om je firmawagen in te wisselen voor cash?

“Nee, het is aan de werknemer om te beslissen of hij wel of geen mobiliteitsvergoeding aanvraagt. Er is niemand die hem daartoe kan dwingen. Goed om weten: werknemers die willen ruilen, moeten voor hun aanvraag minstens twaalf maanden een bedrijfswagen ter beschikking hebben gehad (eventueel bij verschillende werkgevers), waarvan de laatste drie maanden ononderbroken. Die bijkomende voorwaarde, die er is gekomen om misbruik tegen te gaan, heeft natuurlijk nadelen. Pas afgestudeerde IT’ers bijvoorbeeld die een wagen aangeboden, krijgen, missen zo de kans om meteen een mobiliteitsvergoeding aan te vragen. Ze moeten eerst minstens twaalf maanden met de bedrijfswagen rondrijden voor ze dat kunnen. In de praktijk zal dat zelfs nog langer zijn, aangezien leasecontracten doorgaans over vier jaar lopen.”

3. Welke bedrag hou je eraan over?

“De jaarlijkse vergoeding is gelijk aan 20 procent van 6/7de van de cataloguswaarde van de ingeleverde wagen. Kreeg de werknemer een tankkaart, dan stijgt dat tot 24 procent. In de praktijk komt het meestal neer op een bedrag tussen de 300 en 700 euro netto per maand.”

4. Welke addertjes zitten er onder het gras?

“Werknemers moeten er zich van bewust zijn dat het bedrag van de mobiliteitsvergoeding doorheen de tijd onveranderd blijft. Met andere woorden: maak je promotie en hangt daar in principe een grotere bedrijfswagen aan vast, dan zal je dat niet aan je mobiliteitsvergoeding merken. Je zou eerst weer twaalf maanden met die grotere wagen moeten rijden voor je hem voor een (hogere) mobiliteitsvergoeding kunt ruilen. Bedenk ook dat eens je een mobiliteitsvergoeding krijgt, je op geen enkele manier nog aanspraak maakt op een tussenkomst van je werkgever voor woon-werkverkeer. Woon je ver van je werk, dan is de mobiliteitsvergoeding hoogst waarschijnlijk onvoldoende om je traject te financieren.”

5. Wat met het mobiliteitsbudget?

“Ook daarover heeft de regering intussen een akkoord bereikt. Het grote verschil met de mobiliteitsvergoeding is dat je bij het mobiliteitsbudget kunt blijven kiezen voor een bedrijfswagen, zij het een kleiner exemplaar en al dan niet in combinatie met andere vervoersmiddelen. Het maatschappelijke draagvlak voor die regeling is allicht groter dan voor de mobiliteitsvergoeding. Dat bleek recent nog uit onze eigen rondvraag bij werknemers. Iets meer dan de helft van de werknemers bleek in het mobiliteitsbudget geïnteresseerd.”

