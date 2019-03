5 manieren om te laten zien wat je waard bent aan je baas Anneleen De Leyn

14 maart 2019

08u00

Willen we niet allemaal tonen wat we in onze mars hebben aan onze collega's en liefst nog aan de baas? Maar hoe doe je dat zonder dat het opvalt en zonder als een opschepper over te komen?

1. Stel ideeën voor

Zit je met een schitterend idee of puik plan in je hoofd? Hou het niet voor jezelf maar stap ermee naar je baas of leidinggevende. Vraag je wel af of je idee genoeg meerwaarde biedt voor het bedrijf, anders kom je misschien te zelfingenomen over. Zorg wel dat vóór je je plan bekendmaakt, je het goed kan onderbouwen met degelijke argumenten. Want een goed doordacht plan is altijd een beter plan. Hou je ideeën bij in een notitieboekje. Zo kan je er makkelijk op terugvallen wanneer je op gesprek kan bij je baas.

2. Toon interesse

Wanneer je de kans ziet, probeer dan eens een babbel te slaan met je baas. Bijvoorbeeld tijdens een drink na het werk of gewoon tijdens of na de uren. Hou het niet louter informeel maar praat ook over het bedrijf. Stel de vragen die je al altijd hebt willen stellen. Pols hoe hij/zij jou als medewerker ziet. Ben je een meerwaarde voor het bedrijf? Zijn er nog groeimogelijkheden voor je? Zo merkt je baas dat je je profileert als een gepassioneerde medewerker.

3. Vraag een opleiding aan

Als je zelf voorstelt een extra opleiding te volgen, geef je aan dat je nog meer wil groeien in je job. Het geeft ook impliciet weer dat je begaan bent met je job en dat je dus nog steeds gemotiveerd bent. En welke (goede) baas houdt nu niet van gedreven medewerkers?

4. Deel je successen

Stel jij je ook nogal bescheiden op en durf je je successen of realisaties niet te delen met collega’s of met je leidinggevende? Toch moet dat perfect kunnen, als je het maar subtiel aan boord legt zodat het niet snoeverig of arrogant overkomt. Een tip hierbij: wacht het gepaste moment af of creëer de juiste context om je succes te delen.

5. Vraag om feedback

Plan een gesprek met je leidinggevende om feedback te vragen over jouw functioneren. Dat kan tijdens het geplande functioneringsgesprek maar je kan ook op eigen initiatief een tussentijds gesprek aanvragen. Zo toon je dat je begaan bent met je resultaten, je werkhouding en met hoe je in het team ligt. Vraag wel gericht om feedback zodat je leidinggevende je duidelijke en concrete antwoorden kan bieden.

