5 jobs die (nog) meer ons respect verdienen

10 april 2018

11u30

We nemen nog te veel jobs vanzelfsprekend, zeker als als ze geen diploma vergen of veel geld opbrengen. Dat geldt ook voor deze 5 voorbeelden. Toch zijn er redenen genoeg om die vacatures eens van dichterbij te bekijken.

1. Postbode

Elke dag frisse lucht en een paar kilometers in de benen? Voor postbodes is het simpelweg dagelijkse kost. Aan sociaal contact heb je ook geen tekort. In landelijke omgevingen en in sommige wijken in de stad kent iedereen op z’n minst je voornaam en neemt men graag de tijd voor een babbeltje als ze je tegenkomen. Je leven als postbode is stabiel en maatschappelijk van groot belang, en als je die dagelijkse beweging beu wordt, kan je dankzij bijscholing en doorgroeimogelijkheden terecht op een andere functie binnen bpost.

2. Supermarktmedewerker

Zie je dat sociaal contact met de lokale bevolking wel zitten, maar het rondfietsen niet? Dan is een job in de supermarkt misschien iets voor jou. Je voert verschillende taken uit die je werkdag gevarieerd houden: de rekken aanvullen, mensen helpen, de kassa bedienen... Een job die weinig stress met zich meebrengt, want eens je de deur achter je toetrekt, zit je werkdag er ook écht op.

3. Managementassistent

Een studie toonde onlangs aan dat leidinggevenden maar liefst 25 procent van hun takenpakket doorsluizen naar hun managementassistent. Jouw werk is met andere woorden veelzijdig en complex, maar van cruciaal belang. Je beheert de agenda’s, deadlines en e-mails van je bazen, en zorgt hopelijk ook voor de goede sfeer op kantoor. Een hoger diploma is niet vereist, een talenknobbel, discretie en een talent voor multitasking meestal wel!

4. Copywriter

Een mooi stuk tekst schrijven en toekijken hoe een ander met de pluimen gaat lopen. Dat klinkt negatief, maar is het eigenlijk niet. Als copywriter heb je ook de vrijheid om je te verdiepen in verschillende thema’s, en je naam is nergens aan gelinkt. En je kan zoveel verschillende richtingen uit: als in-house copywriter voor een bedrijf, als freelance copywriter of als copywriter voor een heus copywritebedrijf. En als je de ideale combinatie vindt van deze drie formules, verdien je soms best veel centen.

5. Verkoper

Goede verkopers zijn hun gewicht in goud waard. En de beste verkopers zijn ook echt klantvriendelijk. Je luistert naar feedback en, als je merkt dat je product inderdaad niets voor de potentiële klant is, wens je ze verder een goedendag. De mensen die wél inzien dat je iets voor hen kan betekenen, appreciëren je eerlijkheid zo dat ze een klant worden voor het leven. Kwaliteit boven kwantiteit is je motto! De job valt qua intensiteit en uren die je moet kloppen zeker niet te onderschatten, maar de bonussen en commissies die je kan krijgen als je écht goed bent in verkoop, maken veel goed.

