5 inspirerende dingen om te doen na je ontslag Joni Horemans

06 maart 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Een ontslag betekent misschien het einde van je huidige werksituatie, maar niét het einde van de wereld. Ineens komt er een hoop tijd vrij. De logische redenering is om meteen op zoek te gaan naar ander werk, maar - gesteld dat de financiën het wat toelaten - er zijn ook andere opties.

1. Terug naar school

Ben je ontslagen, kan dit betekenen dat er geen volledige match is met het bedrijf waarvoor je werkte, of misschien dat de functie die je bekleedt toch niet helemaal op je lijf is geschreven. In dit laatste geval is het nuttig om de tijd te nemen om eens goed over jezelf en je verdere loopbaan na te denken. Misschien blijkt hieruit dat het aangewezen is je te heroriënteren. Ontdek je dat je een nieuwe richting uit wilt, dringt een bij- of omscholing zich op. Gelukkig zijn er legio manieren om op latere leeftijd bij te studeren. Afhankelijk van de switch die je wilt maken, kan je kiezen voor een kortlopende cursus, maar ook voor avondonderwijs. Of waarom niet meteen een voltijdse dagopleiding opnemen, als er tijd voor is?

Tip: Ontslag gekregen? Blijf niet bij de pakken zitten en download onze gratis gids ‘Zo ga je om met ontslag’.

2. Een eigen zaak

Je zou niet de eerste zijn die een ontslag aangrijpt om dan maar voor jezelf te beginnen. Je eigen baas zijn is zeker niet altijd gemakkelijk en je zal ongetwijfeld hard(er) moeten werken, maar er zijn ook best veel voordelen. Je hebt de vrijheid om zelf je werkdagen te plannen, ziet 100 procent resultaat van je werk én plukt er alle vruchten van.

3. Eindelijk op wereldreis

Niemand zegt dat je er na een ontslag meteen terug moet invliegen. Misschien kan je met de vrijgekomen tijd wel een (oude) droom waarmaken en gewoon lekker op reis vertrekken. Je koffer pakken naar die droombestemming zal hoe dan ook geen tijdverlies zijn, het kan zelfs nieuwe deuren openen. Op reis kom je immers vaak tot frisse, cruciale inzichten over jezelf en je werksituatie. Ondertussen ontmoet je nieuwe mensen en ontdek je ook eens andere culturen en levenswijzen. Die tijdelijke afstand kan achteraf nuttig blijken om je professionele leven weer goed op de rails te krijgen.

4. Family time

Ben je geen wereldreiziger, maar wel een echt familiebeest? Waarom dan niet gewoon een tijdje thuisblijven en de zorg voor kinderen en huishouden opnemen? Financieel betekent dat natuurlijk een stap terug, ook al spaar je wat kosten uit voor kinderopvang en/of huishoudhulp, maar veel mensen kiezen er toch heel bewust voor, bijvoorbeeld als ze nog erg kleine kinderen hebben.

5. Me-time

Een andere optie is gewoon even goed tijd nemen voor jezelf: rusten, tijd besteden aan vrienden, hobby’s, lummelen... Wanneer je batterijen weer helemaal opgeladen zijn, kan je met een frisser gemoed beginnen solliciteren. De kans dat je je sollicitaties tot een goed einde brengt, zal dan ook veel groter zijn dan wanneer je overspannen en oververmoeid aan je zoektocht begint.

Tip: Ben je ontslagen of wil je zelf ontslag nemen? Bereken hier je opzegtermijn.

Lees ook:

Ontslagen? Zo ga je er positief mee om

Nieuw jaar, nieuwe job? Stel jezelf deze 5 vragen voor je ontslag neemt

Hoe bereken ik mijn opzegtermijn?

Bron: vacature.com.

Meer over Me-time

werk