5 ideale jobs voor zonnekloppers Katelin Raw

17 april 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com De dagen worden langer, de terrassen drukker, de kledij lichter. Eindelijk ontwaken we uit onze winterslaap. Ook voor sommige jobs betekent het betere weer een flinke opsteker.

Bouwvakkers

Een beetje bouwvakker kan wel tegen een stootje, en in de bouw werk je gelukkig ook nooit alleen. In teamverband zijn zelfs moeilijke weersomstandigheden draaglijk, zelfs grappig! De beste moppentappers vind je in de bouw, naar het schijnt. De meeste vacatures sinds kort ook.

Postbodes

Ook postbodes mogen bij slecht weer niet zomaar binnenblijven, want daarvoor is hun job te belangrijk. De warmere dagen zijn voor deze professionele fietsers dan ook een welkom fenomeen. En naast de topconditie zijn nog meer interessante aspecten aan een job als postbode: financiële zekerheid en veel sociaal contact bijvoorbeeld. bpost investeert als werkgever ook intensief in bijscholings- en doorgroeimogelijkheden voor haar personeel.

Toon me alle jobs bij Bpost

Chauffeurs

Is dat fietsen niet aan jou besteed, maar ben je wel graag op de baan? Ook chauffeurs (van auto’s, vrachtwagens, laadkranen of nog originelere voertuigen) kijken uit naar de zwoelere temperaturen. Ramen open en radio aan, on the road doorheen heel Europa, dat is voor jou het goede leven! En als je dagenlang onderweg bent, wordt dat terecht gecompenseerd met dagenlang betaald verlof.

Horecamedewerkers

De lente- en zomermaanden zijn hoogdagen voor de horeca. Medewerkers halen alles uit de kast om de lange dagen klantvriendelijk te overbruggen en zoveel mogelijk fooi op te strijken. Als het einde van de zomer nadert en de kalmte teruggekeerd is, kan je aan extra voordelige prijzen op vakantie vertrekken. Wie weet bestelt de liefde van je leven morgen een pint bij jou, en kan je meteen samen gaan.

Freelancers

Bij terrasjesweer breng je als freelancer net zo veel tijd door op café als de mensen die er werken. Niets zo ontspannend als met een koffie in het zonnetje op eigen tempo te schrijven of grafische ontwerpen te maken. Dat bruine kleurtje krijg je er gratis bij.

Lees ook:

6 jobs voor sportfanaten

Door deze gangbare missers tijdens de assessment gaat die job aan jouw neus voorbij

In deze jobs is je toekomst verzekerd

Bron: vacature.com.