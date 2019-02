5 futuristische ICT jobs: deze professionals maken weldra hun intrede op de IT-afdeling vacature.com IT

14 februari 2019

08u00

Door de pijlsnelle technologische ontwikkelingen verandert ons dagelijks leven voortdurend, en ook onze jobs. Zeker wie de komende jaren aan de slag wil als ICT'er, kan zich aan behoorlijk wat avontuur verwachten. We zoomen in op enkele futuristisch klinkende ICT-jobs die sneller dan je denkt de vacaturebanken zullen sieren.

Virtual en augmented reality (virtuele en toegevoegde realiteit) specialisten

Zo worden virtuele en toegevoegde realiteit op steeds meer vlakken een realiteit. De VR-bril is aan een stevige opmars bezig en ook toegevoegde realiteit, waarbij een computer virtuele beelden plaats over de reële werkelijkheid, raakt almaar wijder verspreid. Deze toegevoegde beelden zijn vaak informatief - denk maar aan een app die informatie geeft bij monumenten of kunstwerken in een museum of een piloot die belangrijke digitale gegevens op zijn navigatiescherm te zien krijgt. Maar ook in de entertainment business is AR populair, met de Pokémon Go hype als beste voorbeeld. Wie dat allemaal in elkaar bokst? Dat zijn de virtual en augmented reality specialisten: experts die niet alleen over keiharde computerskills moeten beschikken, maar best ook een grondige kennis hebben over hoe het menselijk brein functioneert, willen we de virtuele realiteit zo ‘echt’ mogelijk ervaren.

Breinmachine-experts

Een andere job waar we binnen enkele jaren mogelijk nood aan hebben, is die van breinmachine-expert. We willen immers niet enkel ons brein kunnen manipuleren met technologie zoals VR en AR, de communicatie moet in twee richtingen gaan. Op onderzoeksniveau staat dit weliswaar nog totaal in de kinderschoenen, maar doorbraken kunnen voor echte revoluties zorgen.

High-Density Netwerk specialisten

In een gedigitaliseerde wereld neemt de hoeveelheid data alleen maar toe. Het spreekt voor zich dat we veel zwaarder zullen moeten inzetten op de beveiliging van digitale informatie, want dat is nu al een issue, getuige socialenetwerksite Facebook en het schandaal rond Cambridge Analytica. Een High-Density Netwerk specialist zal verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van de onmetelijke aantallen ‘bits’ die circuleren in de ‘cloud’ en opgeslagen zitten in databases. Hij of zij zal zich ook het hoofd moeten breken over hoe data zo efficiënt mogelijk kan bewaard en ontsloten worden.

Machine teachers

Wie graag les geeft, zet best ook in op ICT, want er zit toekomstmuziek in het onderwijzen van… computers! Je kennis van artificiële intelligentie en programmatievaardigheden primeren hier natuurlijk op je pedagogische kunde.

Professioneel hackers

Ook hackers kunnen in de toekomst ongetwijfeld op veel werk rekenen. Het gaat dan om ethische hackers - computerspecialisten die beveiligingssystemen en netwerken testen en kraken om achter beveiligingsproblemen of lekken te komen. Nu worden hackers al ingezet om betaalsystemen van bijvoorbeeld banken beter te beveiligen.

