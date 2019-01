5 do's en don’ts om te scoren met een goede motivatiebrief Kristina Rybouchkina

31 januari 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Ja, je cv bepaalt voor een groot deel of je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Maar weet je wat de doorlag geeft? Je motivatiebrief. Als je erin slaagt om je sterktes op een enthousiaste manier neer te pennen, doet je ervaring er heel wat minder toe. Enkele tips.

1. Hij valt met de deur in huis

Recruiters vormen zich tijdens een sollicitatiegesprek vaak binnen de eerste 30 seconden een mening over de kandidaat. Hetzelfde geldt bij het lezen van een motivatiebrief. Het is dus belangrijk dat je meteen ter zake komt en een uitstekende eerste indruk maakt. Dat begint al bij de aanspreking. Schrijf niet ‘Beste’, maar zoek de naam van de hr-verantwoordelijke op en richt je brief persoonlijk aan hem of haar.

Tip: Bekijk hier onze motivatiebrief. Neem het voorbeeld niet klakkeloos over, maar gebruik hem ter inspiratie.

2. Wat erin staat, is concreet

Er zijn verschillende manieren om je brief te vervolgen. Je kan bijvoorbeeld vertellen hoe je de openstaande vacature hebt gevonden en waarom ze je aanspreekt. Of je kan iets zeggen over je huidige functie. Waar je ook voor kiest, zorg dat je concrete voorbeelden geeft die je enthousiasme en je troeven illustreren. Zeg dus niet gewoon ‘Ik ben magazijnverantwoordelijke’, maar voeg er bijvoorbeeld aan toe dat je als magazijnverantwoordelijke de lay-out van je opslagplaats gevoelig hebt geoptimaliseerd.

3. Er wordt niet in overdreven

Het doel van een motivatiebrief is om de recruiter te overtuigen dat jij de ideale kandidaat bent voor de job. Je mag jezelf dus gerust een beetje ophemelen. Maar let erop dat je niet gaat overdrijven of afwijken van de waarheid. Beweer niet dat je nieuwe collega's hebt opgeleid, als je alleen maar twee weken een stagiair hebt begeleid. Bij een referentiecheck val je gemakkelijk door de mand.

4. Hij is kort, korter, kortst

Vermeld in je motivatiebrief alleen relevante ervaring en beperk je tot troeven die nuttig zijn voor de job. Anders dreigt je brief te lang te worden. Een A4'tje is het absolute maximum. Lukt het je om je boodschap korter en krachtiger over te brengen, dan heb je gegarandeerd een streepje voor.

5. En in de mate van het mogelijke: netjes vormgegeven

De inhoud van je motivatiebrief primeert, maar het oog wil ook wat. Werk daarom met korte alinea's en voorzie voldoende witruimte, zodat de tekst gemakkelijk scanbaar blijft. Kies voor een zakelijk en goed leesbaar lettertype, zoals Calibri of Verdana. Sla je brief tenslotte op als pdf en print hem eventueel eens uit, om te controleren of de bladschikking goed zit. Vergeet niet om het bestand een duidelijke naam te geven als je het verstuurt, zodat de recruiter het later gemakkelijk kan terugvinden. Succes!

Tip: Download onze gedetailleerde gids ‘Schrijf een vlijmscherpe motivatiebrief’ voor nog veel andere tips.

