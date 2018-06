40 procent meer loon als je niet constant van job verandert Heleen De Bisschop

25 juni 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Wat levert je op termijn het meeste op qua loonstijging? Regelmatig van werk veranderen of net voor een lange tijd bij dezelfde werkgever blijven? Vacature.com zocht het uit.

Als je een gelijkaardige functie zou uitvoeren in een ander bedrijf, kan je je verwachten aan een gemiddelde loonstijging van 5 tot 10 procent. Als je intern kan doorgroeien, krijg je gemiddeld ‘slechts’ 4 tot 6 procent opslag. Dat stellen Ivan De Witte en Brecht Decroos in hun boek ‘Uw verdiende loon’.

Reken maar eens uit wat het op termijn kan opleveren als je om de paar jaar van job verandert. Al klopt die redenering toch niet helemaal, menen de auteurs. De ervaring van jobhoppers zou namelijk niet meer overeenkomen met hun hoge loon aangezien ze in dezelfde functie zijn blijven steken.

40 procent meer loon

Anderzijds stellen De Witte en Decroos dat werknemers die negen jaar trouw blijven aan hun werkgever kunnen rekenen op een vijfde meer loon dankzij de indexering. Natuurlijk wordt het leven duurder door de inflatie, dus die indexering biedt daarin slechts wat tegengewicht. Maar tel daar een aantal opslagrondes bovenop, dan kom je aan een mooie loonstijging. Volgens de auteurs zou het loon van werknemers die op dezelfde plaats blijven in negen jaar tijd gemiddeld zo’n 40 procent stijgen.

Het is ook helemaal niet zo uitzonderlijk om opslag te krijgen. Uit een studie bij 2.000 Vlamingen van marktonderzoekbureau IVOX, in opdracht van vacature.com, blijkt dat 54% van de ondervraagden de afgelopen twee jaar een loonsverhoging kreeg. Alles bij elkaar kan je loon in een periode van negen jaar zo’n 40 procent stijgen, berekenden De Witte en Decroos.

Op tijd en stond van job veranderen of bij dezelfde werkgever blijven? Er valt over allebei dus iets te zeggen. Belangrijk is om te weten wat je waard bent. Je kan jouw loon vergelijken met dat van gelijkaardige profielen met het Salariskompas van vacature.com.

Kiezen voor een andere sector loont ook

Een andere realiteit is wel dat het in België al eens kan lonen om dezelfde job gewoon in een andere sector te gaan doen. Soms kan je zelfs tot 500 euro extra verdienen door gewoon te switchen van sector. De (petro)chemische sector blijft historisch de best betaalde, maar ook het bank- en verzekeringswezen en bedrijven in engineering bieden stevige loonpakketten.

