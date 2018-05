4 signalen dat het tijd is voor een nieuwe job Katelin Raw

14 mei 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Een stap in het ongewisse zetten is eng. Maar als je deze signalen herkent, raap je best alle moed bij elkaar om ontslag te nemen.

1. Je moet jezelf elke dag naar het werk slepen

De meest dwingende reden om je biezen te pakken, is als je je (voor een groot deel van de dag) ongelukkig voelt op je werk. Verveel je je vaak, of heb je net last van de te hoge werkdruk? Let op, want op lange termijn leidt dat tot een burn-out of bore-out. Beiden te vermijden.

Herkenbaar? Dan is het tijd voor nieuwe oorden. En als je nog niet weet welke oorden precies, kan de beroepskeuzetest van vacature.com je in de juiste richting wijzen.

2. Je wil méér

Hoe ouder je wordt, hoe meer geld je uitgeeft - aan kinderen, hypotheken, auto’s. Daarom stijgt je loon samen met je leeftijd. Of dat zou toch moeten. Heb je na het bestuderen van ons Salariskompas zo’n donkerblauw vermoeden dat je onderbetaald wordt? Dan moet je dat zo snel mogelijk aankaarten bij je baas. En als die niet wilt luisteren, is het tijd om je cv te updaten.

Maar je kan ook inhoudelijk meer willen. Heb je last van dat knagend gevoel dat je eigenlijk beter kan, en dat ook verdient? Veel mensen, vooral vrouwen, durven dat niet toegeven uit angst arrogant over te komen. Maar negeer dat gevoel niet. Je bent het waard te doen wat je zélf wil!

3. Je behaalt resultaten… maar staat er niet achter

De ambitie om hogerop te geraken is een ding, maar je kan ook nood hebben aan meer voldoening. Steek je met plezier je levensenergie in je job? Dan ben je bij de gelukkigen. Maar als je vindt dat je werkgever eigenlijk nutteloos, onethisch of ronduit slecht is voor de samenleving, ga je geen carrière maken. Hoe kan dat ook als je eigenlijk tégen de resultaten van je organisatie bent? Tijd om trouw te zijn aan jezelf en een werkgever te zoeken waar je achterstaat.

TIP: Een goede ontslagbrief schrijven, hoe doe je dat eigenlijk? Hier vind je een voorbeeld.

4. Je voelt je niet thuis bij je collega’s

Tenslotte moet je je ook gewoon goed in je vel voelen op het werk. Je brengt er dan ook een belangrijk deel van je leven door. Maar soms botert het gewoon niet met je collega’s of bazen, of staat de bedrijfscultuur je niet aan. Dat kan een serieuze impact hebben op je levenskwaliteit. Zoek een werkplek waar je aan het koffiemachine gezellig kan praten over allesbehalve het werk. Collega’s die vrienden worden maken het leven zoveel aangenamer.

