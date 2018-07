38 verlofdagen? Dan moet je in deze sector werken Heleen De Bisschop

05 juli 2018

09u28

Bron: vacature.com 0 vacature.com Is iedereen in je omgeving al met vakantie? Heb jij het gevoel dat zij eindeloos veel vakantiedagen hebben, terwijl jij alleen maar moet werken? Kijk dan eens of deze sectoren iets voor jou zijn, want daarin krijg je de meeste verlofdagen.

Onderwijs

Er wordt weleens lacherig gedaan over het feit dat leerkrachten zoveel vakantie hebben, maar stiekem zijn we er toch allemaal jaloers op. Het is geen verrassing dat werknemers die in het onderwijs werken de meeste verlofdagen hebben. Voltijds werkende bedienden krijgen er gemiddeld 38 per jaar, blijkt uit het Salariskompas van vacature.com. Dat geldt ook voor mensen die wetenschappelijk onderzoek voeren.

Het nadeel is dan wel weer dat werknemers is het onderwijs vaak niet zelf hun verlofdagen kunnen kiezen en op vakantie moeten gaan tijdens de drukke en vaak ook duurdere schoolvakanties.

Chemie en farmaceutische industrie

In de chemie en farmaceutische industrie zullen de werknemers niet datzelfde probleem hebben als leerkrachten. Bovendien mogen zij ook niet klagen, want gemiddeld krijg je in deze sector zo’n 32 verlofdagen.

Wie hiervoor het juiste diploma heeft, heeft geluk want in deze sectoren zijn ze altijd nog naar nieuwe mensen op zoek. Denk maar aan ingenieurs, accountmanagers of laboranten.

Energie en milieu

Ook in de energie- en milieusector worden werknemers beloond met veel verlofdagen. Hier gaat het gemiddeld om 31 dagen. Het is bovendien ook een sector die boomt en interessant is voor heel diverse profielen die milieubewust en ecologisch ingesteld zijn.

Geen nood, het gaat niet allemaal om bijzonder specifieke jobs als ecohydroloog. Er worden ook nog techniekers, projectmanagers en zelfs HR-profielen gezocht.

