10 voordelen aan een job in financiën

13 februari 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 Vacature.com Wie gelooft dat een baan in de financiële sector garant staat voor een stoffig professioneel bestaan, baseert zich op vooroordelen - of mag zichzelf toch bij de zwartkijkers klasseren. De sector is misschien niet voor doetjes, maar kan toch flink wat voordelen bieden.

1. Je moet natuurlijk een zekere affiniteit hebben met cijfers, maar indien dit het geval is, mag je rekenen op heel wat uitdaging. De financiële wereld behelst complexe materie die je brein voortdurend op scherp stelt.

2. Vroeger fungeerden mensen op financiële diensten vaak een beetje als veredelde rekenmachines, maar die tijd ligt al lang achter ons. Moderne jobs in financiën behoeven heel wat menselijke kwaliteiten zoals redeneervermogen en sociale vaardigheden. De tijd dat je geïsoleerd aan je bureau lag te verkommeren is passé. En de saaie, routineuze taken worden inmiddels bijna allemaal door softwareprogramma’s uitgevoerd!

3. Ook de financiële sector is volop in beweging en verandering - met dank aan de digitalisering. En dus wordt er overal aan een razend tempo geïnnoveerd. Tijd om je te vervelen zal er dus niet in zitten.

4. Dat wil ook zeggen dat er flink wat doorschuif-, maar ook doorgroeimogelijkheden zijn. Zelfs al begin je onderaan de ladder, met het nodige talent en brains kan je vaak snel opklimmen naar een interessante positie.

5. Omwille van bovenstaande reden, snapt men in de financiële sector maar al te goed hoe belangrijk opleidingen zijn. Dankzij diverse cursussen en seminaries kan je jezelf voortdurend blijven verbeteren. Waarschijnlijk is er ook op de werkvloer zelf al veel expertise aanwezig.

6. Expertise wordt geapprecieerd. Vervangen worden door jonger (en/of dommer) is in deze sector zeker niet de regel.

7. Je hebt heel wat impact op de organisatie waarvoor je je engageert. Je bevindt je in een vertrouwenspositie en jouw rapporten, berekeningen en/of advies bepalen mee de koers van het bedrijf waar je voor werkt.

8. De ‘war for talent’ woedt zeker ook in de financiële sector. Sommige, met name hoogopgeleide seniorprofielen raken moeilijk ingevuld. Met veel expertise en wat jaren op de teller, heb je een comfortabele positie bij het onderhandelen.

9. Op het gebied van hr zijn veel financiële bedrijven voorlopers. Natuurlijk kennen we de horrorverhalen over de werkdruk in de Londense City of in Wall Street, maar topceo's beseffen ook steeds beter dat het échte kapitaal in goede werknemers schuilt. En als je niet wil dat die vroeg of laat allemaal met een burn-out thuis zitten, moet je er wel goed zorg voor dragen. Flexibele uren, glijdende uren, teambuildings en werkplekken die ingericht zijn als halve speeltuinen zijn dus geen rariteit meer.

10. Het loon! Eerlijk: de financiële sector zou zijn naam geen eer aandoen als er ook geen mooie loonpakketten werden uitgedeeld. Volgens de laatste beschikbare cijfers van de FOD Economie ligt het gemiddelde brutomaandloon in de financiële dienstverlening op € 4.114 - maar liefst 29 procent hoger dan het nationale gemiddelde. En dan hebben we het nog niet over de vele extralegale voordelen gehad.

