10 technische jobs met (bijna) 100 % werkzekerheid

17 december 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Technische profielen zijn in trek op de arbeidsmarkt, van een BSO- tot masterdiploma. Ga je voor een van deze tien jobs, dan is de kans op werkloosheid (bijna) onbestaande. Schoolverlaters met deze profielen zijn een jaar na hun afstuderen bijna allemaal aan de slag – tenzij ze een andere opleiding volgen.

Veehouder/landbouwer

Landbouwers hebben het niet altijd even makkelijk. Maar wie een zevende BSO-jaar veehouderij en landbouwteelten volgt, zal niet snel in de werkloosheid terechtkomen. Zowel in de opleiding als in het beroep is techniek nooit veraf. Het bedienen en onderhouden van landbouwmachines is immers een belangrijke taak van de hedendaagse landbouwer.

Vrachtwagenchauffeur

Nog zo’n sector die het niet altijd makkelijk heeft, is de transportsector. En toch: volgens de VDAB is 98 procent van de jongeren die de schoolbanken verlaten met een diploma vrachtwagenchauffeur niet werkloos. Het technische aspect van de job bestaat – naast het besturen en bedienen – ook uit het uitvoeren van kleine herstellingen en het controleren van de vrachtwagen.

Mechanicien agro- en groen

Met een se-n-se-opleiding (secundair na secundair) agro- en groenmechanisatie kan je terecht in de land-, bos- en tuinbouwsector. Je werkt met hydraulische, pneumatische, elektronische en mechanische machines. Die ken je door en door en je voert er de meest courante herstellingen aan uit.

Leidinggevende in de houtverwerkende industrie

Als professionele bachelor houttechnologie ben je geen pure houtbewerker, maar kan je een coördinerende functie uitoefenen. Uiteraard ben je helemaal mee met de technieken op vlak van schrijnwerkerij en meubelmakerij.

Informatiemanager

Het actieterrein van een informatiemanager is groot: van domotica tot energievoorziening, van gebouwbeheer tot automatiseringsprocessen. Een gezonde interesse in techniek en ICT zijn voorwaarden om deze job uit te voeren. Binnen een bedrijf zorg je voor technische oplossingen op maat.

Technoloog medische beeldvorming

Medische beeldvorming geeft een beeld van de inwendige mens. De technoloog medische beeldvorming combineert techniek, geneeskunde en sociaal contact. Je werkt met hoogtechnologische apparatuur en je weet dat jouw werk letterlijk van levensbelang kan zijn.

Expert energietechnologie

Duurzame energie is zonder twijfel een toekomstgerichte sector. Met een bachelordiploma energietechnologie kan je zowel in de richting van de verwarming, de ventilatie als de elektriciteit gaan. Bouw-, installatie- en energiebedrijven, maar ook studiebureaus en controleorganismen zijn vaak op zoek naar een expert energietechnologie.

Ingenieur

De ingenieur is stilaan een echte klassieker in het lijstje met veelgevraagde technische profielen. Ingenieurs die afstuderen in bepaalde domeinen weten dat ze na een jaar zeker werk hebben – tenzij ze verder studeren. Het gaat dan onder meer over ingenieurs architectuur, materiaalkunde, bouwkunde, computerwetenschappen en energie. En om biomedische ingenieurs.

Stedenbouwkundige

De bevolking groeit en de vrije ruimte wordt schaarser: slimme ruimtelijke planning is belangrijker dan ooit. Als master stedenbouw en ruimtelijke planning kan je zowel voor de overheid als in de privé aan de slag. In 2017 zat geen enkele stedenbouwkundige een jaar na het afstuderen zonder werk.

Dekofficier

Ben je van het iets avontuurlijkere type, dan is een job in de scheepvaart misschien iets voor jou? Met een masterdiploma in de nautische wetenschappen kan je aan de slag als dekofficier in de burgerzeevaart. En wil je na enkele jaren niet meer voor lange tijd de zee op, dan kan je nog steeds aan de slag als loods of zelfs aan land bij een rederij of ander scheepvaartbedrijf.

Bronnen: VDAB Schoolverlatersrapport, Onderwijskiezer.be, vacature.com.