“Wij zijn de link tussen business en IT”

Een brug slaan tussen Business en IT. Dat is, in een notendop, wat Business Analysten doen. Maar wat betekent dat precies en waarom zijn die profielen zo belangrijk voor bedrijven? Wij vroegen het aan Steven Tassignon, Business Analyst bij Elia, de beheerder van het Belgische elektriciteitsnet. “We geven vorm aan het energielandschap van morgen. Dat is een bijzonder boeiende uitdaging.”

Business Analysten moeten ervoor zorgen dat vragen worden vertaald naar concrete oplossingen, door het ontwikkelen van nieuwe IT-tools. Toch? “Dat klopt. We vervullen een echte brugfunctie in die zin dat we de vele uitdagingen van de verschillende departementen binnen Elia inderdaad vertalen naar de collega’s van IT. We gaan samen op zoek naar de beste oplossing voor elk specifiek probleem, brengen de kosten in kaart en kijken of het project past in de algemene strategie van Elia. Ons werk stopt trouwens niet wanneer het project opgeleverd is. We zorgen ook voor opleidingen, zodat onze collega’s de nieuwe tools op de juiste manier kunnen gebruiken”, aldus Steven.

Dat is een job mét verantwoordelijkheid. “Het is zeker uitdagend. Bij elk project vragen we onszelf af welke impact het heeft op het net, maar ook wat de impact ervan is op de samenleving. Dat laatste staat altijd voorop wanneer we een beslissing nemen. Een betrouwbaar, functioneel en duurzaam elektriciteitssysteem betekent immers vooruitgang voor iedereen.”

Integratie van offshore windproductie

Het bewaren van het evenwicht op het elektriciteitsnet is een van dé kerntaken van Elia en meteen ook het domein waarin Steven als Business Analyst actief is. “Het merendeel van mijn projecten zijn inderdaad aan dat evenwicht gekoppeld. De integratie van offshore windproductie in de Belgische regelzone, bijvoorbeeld.”

Hoge windsnelheden of plotse veranderingen in het windvermogen, kunnen aanzienlijke onevenwichten veroorzaken op het Belgische net. “Elia heeft daarom als objectief de offshore windproductie beter op te volgen, om zo mogelijke storm events te voorspellen en te communiceren naar de verschillende marktspelers. Het is onze taak om samen met IT de tools en processen te voorzien waarmee we dit kunnen doen. Concreet gaan we op basis van offshore windvoorspellingen, de windproductie berekenen en publiceren op onze website. Daarnaast analyseren we ook de impact op het evenwicht, zodat dit in rekening genomen kan worden binnen het algemeen beheer van het hoogspanningsnet.”

Steven werkt al twee jaar bij Elia en heeft zich zijn keuze nog geen moment beklaagd. “De energiewereld sprak me altijd al aan: de complexe projecten, het feit dat het om een sector gaat die continu in beweging is én de uitdagingen in de energiewereld op vlak van IT. Elia’s maatschappelijke rol vind ik ook een troef. Als ik vroeger de krant opensloeg, stond er amper iets in wat ik kon linken aan mijn job. Dat is vandaag wel anders. In de media gaat het continu over de klimaatuitdagingen, over hernieuwbare energie en bijvoorbeeld slimme energiemeters. Het feit dat je iets doet wat relevant is voor de maatschappij, maakt werken bij Elia voor mij nog extra aantrekkelijk.”

