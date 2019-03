Gesponsorde inhoud “We brengen de elektriciteit vanop de Noordzee tot bij de mensen thuis” Elia Group

“Papa en zijn collega’s zorgen ervoor dat de elektriciteit van de windmolens op de Noordzee tot bij ons thuis raakt. Ik ben enorm fier dat ik dat tegen mijn kinderen kan zeggen.” Frederik Callens is al 18 jaar aan slag bij Elia en werkt vandaag mee aan het Modulair Offshore Grid (MOG), de eerste uitbreiding van het hoogspanningsnet van Elia op de Noordzee. “Dat is de toekomst. Hadden ze mij 18 jaar geleden gezegd dat ik zou meewerken aan een “stopcontact op zee”, ik had het nooit geloofd.”

Het Modulair Offshore Grid, ook wel het stopcontact van de Noordzee genoemd, zal de geproduceerde energie van de windparken op zee groeperen en vervolgens via onderzeese kabels injecteren in het Elia-net. Een belangrijk project voor de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie in België.

Frederik en zijn vijfkoppig team voeren vandaag vooral testen uit. “Klopt. Momenteel zijn we aan land het hoogspanningsplatform (220 kilovolt) in aanbouw aan het testen dat later dit jaar in zee zal geplaatst worden. De uiteindelijke indienstname, het onderhoud en de herstellingen van defecten zullen we in de toekomst natuurlijk offshore moeten doen. Ik zie het zo: ons werk vandaag is het testen van de installaties en tegelijkertijd ook opleiding voor later op zee.”

Blijven bijleren is part of the job bij Elia. “We werken in een sector die nooit stilstaat, Elia zorgt ervoor dat we onszelf kunnen blijven bijscholen. Dat gebeurt onder andere in het eigen opleidingscentrum. Voor het MOG-project bijvoorbeeld hebben we specifieke opleidingen gekregen en dat maakt het heel interessant! Die leercultuur zit echt in de onderneming ingebakken. Je kan bovendien ook ‘on the job’ van je collega’s veel bijleren: van mensen met meer ervaring en van mensen met andere competenties. Dat bijscholen wordt erg gewaardeerd, zorgt ervoor dat we aan de slag kunnen met de allernieuwste technologieën en dat we dus actief deel uitmaken van de energietransitie.”

Het MOG-project is belangrijk voor Elia: “Het is ons eerste offshore hoogspanningsstation en dat brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Op de Noordzee spelen de weerselementen bijvoorbeeld een belangrijke rol. Hernieuwbare energie is zeer volatiel: soms waait het heel hard en is er veel stroom, op andere momenten is er bijna geen wind. Bijzonder spannend! Vandaag lezen en horen we elke dag wel wat over hernieuwbare energie, bij Elia zorgen we er daadwerkelijk voor dat die energie tot bij de mensen thuis geraakt. Dat maakt ons werk heel concreet.”

Frederik startte 18 jaar geleden bij Elia en heeft zich nog geen dag verveeld. “Ik amuseer me nog altijd fantastisch goed. Het is een gevarieerde job, net omdat de sector volop in verandering is. Daarnaast zijn er ook continu opportuniteiten binnen het bedrijf. Zo heb ik bijvoorbeeld eerst drie jaar aan hoogspanningstoestellen gewerkt, waarna ik 14 jaar low voltage-interventies heb uitgevoerd. En kijk, vandaag zit ik bij offshore. Mogelijkheden zat dus en altijd wel een nieuw project waar je kan aan meewerken. Ik denk dan aan onze andere grote projecten zoals onze interconnector ALEGrO (met Duitsland) en de eerste onderzeese HVDC-kabel, Nemo, die ons verbindt met Groot-Brittannië. Wil je een andere functie of meer uitdaging, dan bespreek je dat met je leidinggevenden .”

En de collega’s? “Dat zijn machtige mensen. Eigenlijk spreek ik niet over collega’s, wel over vrienden. In mijn job moet je op hen kunnen vertrouwen, want we werken toch in een omgeving waar veiligheid ons eerste aandachtspunt is.”

