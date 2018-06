“Voldoe je niet helemaal aan een vacature? Solliciteer er dan zeker voor!” avh

De kans dat je volledig voldoet aan de functie-eisen van een vacature is klein, maar dat betekent niet dat je er beter niet voor solliciteert. "Integendeel", zegt de ervaren recruiter Annelies Graafland. "Want werkgevers zijn meestal helemaal niet op zoek naar de perfecte kandidaat."

De Nederlandse recruiter Annelies Graafland werkt al meer dan tien jaar als recruiter, waarvan zes jaar bij interimbureau Randstad. Ze weet dus naar wie werkgevers op zoek zijn wanneer ze een vacature opstellen. Aan Business Insider vertelt ze dat sollicitanten zich niet mogen laten afschrikken door de functie-eisen in een vacature. Want als je niet volledig voldoet aan een eisenpakket, speelt dat misschien zelfs juist in jouw voordeel.

Wie aan alle functie-eisen in een vacature voldoet, is vooral geschikt voor tijdelijke functies, zegt Graafland. “Plug-and-play is gewild wanneer een vaste werknemer is uitgevallen door bijvoorbeeld ziekte. De vervanger moet de werkzaamheden dan direct kunnen overnemen”, zegt Graafland. Maar die ‘perfecte kandidaat’ is veel minder geschikt wanneer de werkgever op zich is naar iemand voor de langere termijn.

Ontwikkeling

Ontwikkeling is het sleutelwoord volgens Graafland. “Een persoon die alles al weet, zal eerder een trucje toepassen op zijn werk en zich niet ontwikkelen”, klinkt het. “Daarom zien werkgevers voor een vaste functie liever een kandidaat die nog kan groeien, niet verveeld raakt en daarom niet zo snel naar een andere job zal verlangen.” Daarnaast weten werkgevers een frisse blik op het bedrijf wel te appreciëren.

Verborgen vaardigheden

Als recruiter weet Graafland perfect hoe ze de juiste kandidaat voor de job moet selecteren. Daarom gaat ze op zoek naar de verborgen vaardigheden van een kandidaat, vaardigheden waarin je onbewust bekwaam bent. “Vaak gaat het om soft skills, zoals communicatieve vaardigheden of nieuwsgierigheid, die nog niet kunnen worden overgenomen door technologie.” Het zijn net die verborgen vaardigheden die vaak de doorslag geven bij een sollicitatie, vaak meer dan ervaring, of studies.

Graafland raadt sollicitanten aan om op zoek te gaan naar minder voor de hand liggende competenties voor hun cv. En ze waarschuwt voor de val van de ‘jeukwoorden’, woorden waaraan recruiters een hekel hebben. Enkele nietszeggende jeukwoorden zijn bijvoorbeeld ‘dynamisch’ of ‘analytisch’.