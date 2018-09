"Onze loonkloofwet? Dat is gewoon een doekje voor het bloeden" Vera Claes (Equal Pay Day) hekelt de passieve houding van onze overheid Piet Verbeest

07 september 2018

11u30

Bron: vacature.com magazine 1 vacature.com Uit het Uit het dossier rond loontransparantie van vacature.com magazine blijkt o.a. dat een Belgische man in 2016 op uurbasis gemiddeld 6,1 procent meer verdiende dan de doorsnee vrouw. De progressieve vrouwenbeweging zij-kant organiseert sinds 2005, samen met het ABVV, Equal Pay Day om de eeuwige loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen aan te klagen. "Het is de hoogste tijd dat de regering haar eigen loonkloofwet serieus neemt", vindt nationaal secretaris Vera Claes.

Vera Claes: "België heeft al sinds 22 april 2012 een loonkloofwet. Zeven jaar na de eerste Equal Pay Day zagen we daarmee een van onze belangrijkste eisen gerealiseerd. Helaas doet de overheid weinig of niets om een correcte toepassing af te dwingen. Vooral op het niveau van de ondernemingen wordt er onvoldoende gehoor aan gegeven. Officieel moeten bedrijven vanaf 50 werknemers in hun sociale balans de loonkosten van hun voltijdse en deeltijdse werknemers uitsplitsen tussen mannen en vrouwen. Lang niet iedereen getroost zich evenwel die moeite."

"Daarnaast zijn de ondernemingen verplicht om elke twee jaar een analyse te maken van hun loonstructuur, kwestie van klaarheid te scheppen of die wel genderneutraal is. De eerste analyserapporten (boekjaar 2014) werden echter niet afgeleverd of waren van een bedroevende kwaliteit. De resultaten na het boekjaar 2016 zijn nog niet bekend, maar veel verbeteringen zijn daar wellicht niet te verwachten. Werkgevers en vakbondsafgevaardigden zijn gewoon veel te weinig op de hoogte van deze wettelijke eis. Informeren en sensibiliseren is hier dus de boodschap."

"Tot slot voorziet de loonkloofwet nog in de aanstelling van een bemiddelaar, als een werknemer van mening is dat zij/hij niet hetzelfde loon krijgt als een collega en haar/zijn geslacht daarvoor de enige reden is. Maar doordat de wetgever geen bescherming biedt aan de bemiddelaar en de mogelijk gediscrimineerde medewerker wordt het systeem in de praktijk niet toegepast. Kortom: we hebben dan wel een wet die de loonkloof zogezegd bestrijdt, in werkelijkheid is er nog veel werk aan de winkel."

