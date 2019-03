Gesponsorde inhoud “Met de juiste opleiding en vooral inzet kom je héél ver als technicus”

21 maart 2019

12u00

Mensen willen vooruitzichten in hun job. Vastroesten is uit den boze. Uitdaging en zeggenschap, dat is wat ze zoeken. Geef hen kansen om hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en mogelijkheden om door te groeien. Wat krijg je daar als bedrijf voor terug? Trouwe en geëngageerde werknemers. En die zijn goud waard.

Umicore heeft dat goed begrepen. Doorgroeien is bij hen geen utopie, maar realiteit. Deze gigant in materiaaltechnologie gaat voor duurzaam engagement: niet alleen naar de wereld, maar ook naar medewerkers toe. Het groeibedrijf creëert een werkomgeving waarin samenwerking vooropstaat en collega’s écht kunnen meegroeien, een loopbaan lang.

Materialen creëren voor een beter leven

Nieuw leven geven aan gebruikte metalen. Dat is de missie van Umicore. De wagens van de toekomst aandrijven. Schadelijke uitstoot van voertuigen verminderen. Het zijn slechts enkele van de vele ambities die het bedrijf elke dag waarmaakt. In België en ver daarbuiten benut Umicore haar gespecialiseerde kennis om materialen en oplossingen aan te reiken die essentieel zijn voor huidige en toekomstige generaties. Van katalysatoren tot herlaadbare batterijen en zonne-energie. Een vooruitstrevend bedrijf dus, in continue ontwikkeling. En de medewerkers ontwikkelen volop mee.

Geen job, maar een loopbaan

Elke dag scharen meer dan 3.000 gedreven medewerkers zich trots achter Umicore haar missie op de sites in Hoboken, Olen en Brugge. Om haar positie als toonaangevende pionier op vlak van schone mobiliteit en recyclage te verzekeren, werft Umicore continu nieuwe getalenteerde mensen aan met een hart voor technologie. Stuk voor stuk willen ze hun expertise delen, nieuwe ideeën ontwikkelen en blijven zoeken naar juiste antwoorden. Timothy Vereecke is zo iemand: “Ik maak intussen al bijna 8 jaar deel uit van de Umicore-familie en ik ben het levende bewijs dat je met de juiste inzet en opleidingen héél ver komt. Als onderhoudstechnicus bij Umicore Specialty Materials Brugge verwierf ik steeds meer autonomie, inspraak en verantwoordelijkheid. Momenteel ben ik zelfs nauw betrokken bij de bouw van een nieuwe productiehal waarbij ik de IT-projecten en allerhande nieuwe sturingen regel.” Aan goede vooruitzichten en doorgroeimogelijkheden geen gebrek bij Umicore.

Werkgever om ú tegen te zeggen

Combineer al deze troeven met een competitief loon en vaste werkuren en je weet dat Umicore uitstekende werkomstandigheden voorziet voor technisch talent. Maar het kan altijd nóg beter, zo vinden ze zelf. Dat leverde het bedrijf in 2019 trouwens voor de 14de keer op rij de titel van Top Employer op. “Een mooie erkenning voor ons harde werk, maar we rusten zeker niet op onze lauweren”, vertelt Geert Walschap, HR Director West- & Zuid-Europa. “Afgelopen jaar hebben we 6 pijlers gedefinieerd: erkenning, verbondenheid, richting, authenticiteit, zelfontplooiing en vertrouwen. Deze inspirerende woorden vormen een stevig fundament en een kompas om het engagement van onze medewerkers nóg verder te versterken.”

Nu je dit allemaal weet, wat zou jij dan kunnen doen?

Voor de sites in Hoboken, Olen en Brugge is Umicore constant op zoek naar operatoren en technisch geschoold personeel zoals elektromechanici, elektrotechnici en automatisatietechnici.

