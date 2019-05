Gesponsorde inhoud “Mensen blij maken, dát is ons werk” Magali en Tjorven vonden de job van hun leven in de retail Adecco Group Retail

28 mei 2019

12u00 0

Zot van mode en graag met mensen bezig? Dan is een job in retail vast iets voor jou. Bovendien kun je er met om het even welk diploma terecht. Vraag dat maar aan tandartsassistente Magali en fotografe Tjorven, die beiden een nieuwe wending aan hun loopbaan gaven. Benieuwd wat de sector jou te bieden heeft? Wandel dan als de bliksem bij Adecco binnen.

Een job die niet als een job voelt. Zo omschrijft Magali haar baan als shopmanager bij ZEB Wetteren. “Mijn dagen hier zijn zo afwisselend dat ik nooit met tegenzin vertrek. Wat een verschil met mijn vorige job, waar ik stil aan een bureautje zat en de uren aftelde.” Als winkelverantwoordelijke regelt Magali de uurroosters en opleidingsmomenten van haar team, verdeelt ze de taken en houdt ze de cijfers in de gaten. Daarnaast probeert ze zoveel mogelijk zelf in de winkel te staan, om klanten te adviseren, de kassa te bedienen en de rekken aan de vullen. “Na anderhalf jaar mag ik zeggen dat de winkel mijn tweede thuis is. Zó graag sta ik tussen mijn team en de klanten.”

Iedereen is een beetje Jani

Ook sales advisor Tjorven, die sinds november in het team van Magali werkt, is tevreden over haar overstap. “Ik zocht een aanvulling bij mijn werk als fotografe. Omdat ik altijd al interesse in mode heb gehad, besloot ik mijn kans in retail te wagen. Mijn verwachtingen werden meer dan ingelost, in die mate zelfs dat ik nu overweeg om voltijds voor de sector te kiezen.” Dat ze bij ZEB niet aan verkooppraatjes moet doen, maar oprecht mag adviseren, bevalt haar. “We zijn hier allemaal een beetje Jani. (lacht) We helpen de klanten zoeken naar de kledingstukken die het best bij hen passen. Hen met een goed gevoel en een lach op het gezicht naar huis zien gaan, daar haal ik plezier uit.” Ook de flexibiliteit van de sector vindt Tjorven een troef. “In retail zijn er drukkere en kalmere weken, wat betekent dat ik de ene keer wat meer en de andere wat minder uren werk. Bovendien gaat de flexibiliteit in twee richtingen. Als ik er zelf eens enkele dagen tussenuit wil, dan kan dat zonder probleem.”

Ook eens een job in retail passen? Ontdek je mogelijkheden via Adecco.

VIDEO

Voor elk wat wils

Voor de rekrutering en selectie van nieuwe collega’s werkt ZEB intensief samen met het team van Carolien van Adecco. “Als consulenten voor retail weten wij wat er belangrijk is om in deze sector te werken. Enthousiasme, klantgerichtheid, goesting om te leren, collegialiteit en goeie communicatieve vaardigheden. Daarmee houden we allemaal rekening tijdens de eerste screening. Dat geldt trouwens niet alleen voor jobs in fashion, maar ook voor technologie en food, segmenten waar retail eveneens veel mogelijkheden biedt. Wat wij doen, is zoeken naar de perfecte fit tussen de wens van de kandidaat en de klant.”

Adecco Retail School

Voor wie in retail wil werken maar nog niet over de nodige ervaring beschikt, biedt de Adecco Retail School een interessante oplossing. Tijdens een vijfdaags opleidingsprogramma krijg je een interactieve en praktijkgerichte verkooptraining, aangevuld met een stage in een winkel. Is die ervaring positief, dan ligt een contract van drie maanden met optie vast in het verschiet. Carolien: “Na afloop van voorgaande edities hebben we zo in een klap meerdere verkoopmedewerkers bij onze klanten kunnen tewerkstellen. Een succes!” De volgende opleidingsreeks gaat in september door, op diverse locaties in Vlaanderen.

Studenten en flexijobbers gevraagd

Tot slot biedt retail ook voor studenten en flexijobbers talrijke mogelijkheden. In de winkel van Magali bijvoorbeeld is er altijd wel een aan het werk, om een piekmoment op te vangen of om voor een vaste collega in te springen. “Dankzij Adecco slagen we erin om ons team te versterken op de momenten dat dat nodig is,” vertelt Magali, “zelfs op de allerlaatste minuut als het moet. Studenten en flexijobbers kunnen hun beschikbaarheden in een online tool, Beeple, registreren, waarna wij ze heel eenvoudig kunnen inplannen. Voor hun contract moeten ze zelfs niet meer in het uitzendkantoor passeren. Handig, toch?”