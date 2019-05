Gesponsorde inhoud “Liever enthousiasme dan een hoog diploma” Lasser wordt winkelmanager: de verrassende carrière van Mark bij Lidl LIDL Store manager

28 mei 2019

12u00

Bron: vacature.com 0

Dat een diploma niet altijd bepalend is voor je latere carrière, daar kan lasser Mark over meespreken. Na een eerste ervaring in een groenten- en fruithandel begon hij aan een steile opmars bij supermarktketen Lidl. Vandaag is hij store manager in Mechelen en stuurt hij een team van dertig mensen aan. Heb jij net als Mark zin om het over een andere boeg te gooien? Grijp dan je kans, want Lidl opent de komende maanden heel wat nieuwe winkels.

Had je Mark dertig jaar geleden verteld dat hij ooit een supermarkt zou runnen, hij verklaarde je gek. Als lasser was hij allesbehalve voorbestemd om in de retail te werken, laat staan om store manager te worden. “Dat het me toch gelukt is, heb ik volledig aan Lidl te danken”, zegt hij. “Ik ben hier gestart als assistant store manager, maar kreeg algauw de kans om op te klimmen en extra verantwoordelijkheden te nemen. Dat is typisch Lidl. Ze stimuleren je om te groeien, investeren in opleidingen en blijven je steunen als je fouten maakt. Toen ik later de vraag kreeg om store manager te worden, heb ik niet getwijfeld. Fijn om zoveel vertrouwen en respect te krijgen!”

Een hechte groep

Als store manager heeft Mark een goed gevuld programma. Toch staat hij erop om de werkdag samen met zijn team te beginnen, rond 6.30u. “Teamspirit en collegialiteit vind ik superbelangrijk. Als de sfeer onder ons goed is, dan straalt dat ook op de winkel en de klanten af. Ik maak dus graag tijd voor een kop koffie en een informele babbel met mijn team.” Een half uur later helpt hij mee met de opstart van de winkel. “Het uitgelezen moment om tips te geven en bij te sturen waar nodig. Aansluitend doe ik een commerciële ronde in de winkel. Is alles vers? Hangen de prijskaartjes overal uit? Zijn de promoties goed zichtbaar? Daarna duik ik de coulissen in, om de bestellingen te regelen en de planning op te maken.”

In de winkel in Mechelen werken alles samen dertig mensen, waarvan er per shift vijf of zes aanwezig zijn. Aan Mark om hen elke dag weer te motiveren, te coachen en naar een hoger niveau te brengen. “Naast goede cijfers halen is dat de grootste uitdaging van een winkelverantwoordelijke. Beide doelstellingen gaan trouwens hand in hand. Als medewerkers met plezier werken, dan voelen de klanten dat en komen ze terug. Lachende gezichten in je winkel is de beste reclame.”

Enthousiasme en teamspirit

Mark zelf straalt alvast een en al werkplezier uit. Wanneer hij zegt dat zijn werk zijn hobby is, kun je niet anders dan hem geloven. “Ik doe er alles aan opdat de klanten én de medewerkers hier graag zouden komen. Ik deel ook gemakkelijk complimenten uit. Als het goed is, dan mag dat gezegd worden, vind ik.” Anderzijds zal hij niet aarzelen om bijscholingen te organiseren als dat nodig is. Via het online platform dat Lidl beschikbaar stelt, maar ook op de werkvloer zelf, onder begeleiding van een collega. “Als mensen leergierig zijn en bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken, dan is hier veel mogelijk. Daar ben ik zelf het levende voorbeeld van. We zijn hier eerder op zoek naar enthousiasme en teamspirit dan naar een hoog diploma.”

Lidl breidt uit en is op zoek naar heel wat extra medewerkers. Benieuwd of er ook voor jou een leuke vacature tussen zit? Ontdek het gauw!