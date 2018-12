Gesponsorde inhoud “In de media heb je één zekerheid: saai wordt het nooit” Vacature.com op zoek naar een klantgerichte, digitale expert Hermien Vanoost

20 december 2018

12u00

Bron: vacature.com 0

Werken in de media is elke dag weer een verrassing. De ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op dat je jezelf continu aan het heruitvinden bent. Klinkt als muziek in de oren? Dan hebben Liesbeth en Johan van vacature.com misschien wel de geknipte job voor je. Zij zijn op zoek naar een nieuwe collega voor het digital performance team. Klantgerichtheid is een must!

De arbeidsmarkt is in goeie doen. Nog altijd komen er jobs, jobs, jobs bij. De grootste uitdaging voor werkgevers vandaag is wellicht om er ook de goeie kandidaten voor te vinden. Het performance marketing team van vacature.com helpt hen daarbij: “Zodra een job online staat, zorgen wij ervoor dat die bij de juiste doelgroep belandt”, verklaart performance marketing manager Johan. “We gooien alles in de strijd: we schakelen onze eigen kanalen in, maar zetten ook advertising-campagnes op Google op en verspreiden de vacatures via social media.”

Slim met cijfers

En daar stopt het niet, want tussentijds evalueert het team de respons en stuurt het in overleg met de klant bij. Client service manager Liesbeth: “Zijn het wel de juiste profielen die reageren? Kunnen we de vacaturetekst een beetje aanpassen? Of moeten we op een ander kanaal inzetten? Uit de data die we ter beschikking hebben, valt heel veel af te leiden. Aan ons om de cijfers slim te gebruiken.” Dat het werkt, blijkt uit de resultaten. Vacatures waar het team van Liesbeth en Johan op gewerkt heeft, krijgen tot vier keer meer reacties dan andere.

Jouw DNA? Digitale expertise én klantgerichtheid

Johan kwam pas enkele maanden geleden in het team terecht, maar voelt zich intussen helemaal thuis. Vooral de variatie in het werk, spreekt hem aan. “Voor elke vacature heb je een andere doelgroep. Dat maakt het complex maar plezant. Er is nooit een standaardoplossing.” Zelfs Liesbeth, die al bijna twaalf jaar voor vacature.com werkt, blijft de uitdaging vinden. “In de media heb je één zekerheid: saai wordt het nooit. De doelen veranderen waardoor je je manier van werken moet bijsturen. Ik heb mezelf hier al dikwijls heruitgevonden. (lacht)” Al blijft er in het werk van Liesbeth wel één grote constante: de samenwerking met de klanten. “Ik vind het heel fijn om hen vooruit te kunnen helpen. Het is de combinatie van digitale expertise en klantgerichtheid die deze job zo boeiend maakt.”

Hippe werkplek

Dat 2019 alweer geen jaar als een ander zal worden, weten Liesbeth en Johan nu al. In de zomer gaan ze immers samen met de andere collega’s van De Persgroep en Medialaan verhuizen naar Antwerpen, waar onder andere News City gevestigd zal worden. “Daar kijk ik hard naar uit”, vertelt Johan. “Een gloednieuwe werkplek in een bruisende stad als Antwerpen. Wat kun je als werknemer nog meer wensen?”

Misschien ben jij wel de digitale expert die we zoeken? Bekijk gauw de vacature.