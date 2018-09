Gesponsorde inhoud “Dit bedrijf is een speeltuin voor IT’ers” Realdolmen

Klant is koning, zegt de volksmond. Maar als het van IT-dienstverlener Realdolmen afhangt, mogen daar ook de werknemers naast staan. Klinkt te mooi om waar te zijn? Laat je dan overtuigen door managing director Johnny Smets. “Ik wil dat medewerkers dit bedrijf als een thuis ervaren.”

In 2004 waren ze met vijf, vandaag zijn ze met iets meer dan honderd. Zij, dat zijn de deelnemers van de acADDemICT Junior Track van Realdolmen. Tijdens dat drie maanden durende opleidingstraject stoomt de IT-dienstverlener schoolverlaters klaar voor een baan als consultant. Johnny Smets behoorde destijds tot een van de eerste lichtingen, nu is hij managing director van het bedrijf. “Dat het hier snel kan gaan, daar ben ik zelf het levende voorbeeld van. Voor wie gretig is, dienen de kansen zich hier vanzelf aan. Met meer dan achthonderd klanten in onze portefeuille zijn we een speeltuin voor wie in IT iets wil betekenen. Hier kun je groeien op je eigen tempo en in alle richtingen. “Door de overname van de Franse IT-groep GFI kunnen onze werknemers nu ook van een buitenlands avontuur proeven. We zijn inmiddels actief in 17 landen.”

Op mensenmaat

Als managing director is Smets vandaag een man van strategie en mensen in de juiste richting sturen. Toch gaat het merendeel van zijn tijd nog altijd naar de mensen zelf. “Onze klanten zijn belangrijk, maar onze medewerkers zijn dat ook. Ik wil dat zij dit bedrijf als een thuis ervaren. Dat begint al bij de sollicitatiegesprekken. Omdat we willen dat kandidaten zich op hun gemak voelen, nodigen we hen in ons salon uit in plaats in een kille vergaderzaal. Verder besteden we veel aandacht aan feedback, of een sollicitant nu wel of niet weerhouden is.”

Ook na de rekrutering blijven dialoog en inspraak belangrijk. Zo organiseert de organisatie geregeld workshops met medewerkers om te achterhalen wat ze écht belangrijk vinden. De beste ideeën verschijnen daarna op tafel bij het directiecomité, die ze op zijn beurt in de praktijk probeert te brengen. Smets: “Toen het over interne communicatie ging bijvoorbeeld, stelden medewerkers voor om meer mensen in beeld te brengen. Daarop investeerden we bijvoorbeeld in een videoruimte waar vandaag gretig gebruikt van gemaakt wordt en lanceerden we op Instagram de hashtag #humansofrealdolmen. Een gelijkaardige oefening hebben we gedaan rond het thema levensbalans. Goed samenwerken kan maar blijven duren als die balans bij onze mensen goed zit. Enkel zo blijf je de energie en veerkracht hebben om elkaar duurzaam beter maken.”

Zelfsturende teams

Nog meer ruimte voor inspraak is er binnen de teams zelf. “Toen ik vijftien jaar geleden startte, was er per technologie minstens één manager”, verklaart Smets. “Terwijl we toen nog erg hiërarchisch waren, ligt de nadruk nu veeleer op zelfsturing. Teams worden nu inhoudelijk getrokken door ‘communities’, groepjes van vier tot tien medewerkers. We geven de grote krijtlijnen mee en laten hen voor de rest hun ding doen. Dat is voor iedereen een grote verandering geweest, maar het is de organisatie alleen maar ten goede gekomen. Mensen voelen zich beter als ze meer autonomie in hun werk ervaren. Waarom zouden we hen dat dan niet geven? Als mensen groeien, kun je daar als manager en bedrijf alleen maar beter van worden.”