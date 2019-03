Gesponsorde inhoud “BRABO is essentieel voor de energiebevoorrading van Antwerpse haven” Elia Group

BRABO? Dat is een van de innovatieve projecten van netbeheerder Elia: een upgrade van het hoogspanningsnet in en rondom de haven van Antwerpen. “Het project is nodig voor de economische groei van de haven, voor de duurzame elektriciteitsbevoorrading in België en voor de elektrische interconnectie met onze buurlanden.” BRABO verloopt in drie fasen. Vandaag wordt volop gewerkt aan fase 2, volgend jaar moet die helemaal afgerond zijn.

De Antwerpse haven blijft elk jaar groeien: er komen nieuwe bedrijven bij en de bestaande breiden hun activiteiten verder uit. Het logische gevolg daarvan is een stijgend energieverbruik. “Nabij de Antwerpse haven bevindt zich een belangrijk knooppunt van het hoogspanningsnet, de laatste grote aanpassingen daaraan dateren van de jaren ’70. Om in de toekomst nog meer productieeenheden te kunnen aansluiten én aan de toenemende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen, was een upgrade nodig”, zegt Carolien Pouleyn, Project Communication Officer.

BRABO werd opgestart in 2013, de eerste fase - de upgrade van de hoogspanningslijn tussen Doel en Zandvliet – werd afgerond in 2016. Elia werkt momenteel aan deel 2 van het project. “We versterken de bestaande hoogspanningslijn tussen Lilo en Zandvliet: een upgrade van 150 kV naar 380 kV. Dat is belangrijk, het 380 kV-net kan immers gezien worden als de autosnelweg voor elektriciteit en vormt ook de verbinding met het Europese transmissienet”, zegt Project Leader Sam Roels. “Het tracé loopt langs de A12 en gaat over de Schelde. Begin 2018 zijn we met de bouw van de 1,1 kilometer lange Scheldeoversteek begonnen.” BRABO II moet in 2020 helemaal klaar zijn, de start van de derde en laatste fase - de upgrade tussen Liefkenshoek en Mercator in Kruibeke - staat gepland voor 2024.

De groei van het Antwerpse havengebied is een van de redenen waarom het project zo interessant is, maar niet de enige. “BRABO wordt ook een essentiële schakel in de versterking van de elektrische interconnectie met Nederland en West-Europa. België zal daardoor tot 20% meer elektriciteit van bij onze Noorderburen kunnen invoeren. Europa wil trouwens dat elk Europees land in de toekomst 15% van de nationale productiecapaciteit aan elektriciteit kan invoeren en uitvoeren. Sterke interconnecties met onze buurlanden worden dus heel belangrijk”, klinkt het.

En ook daar is Elia al mee bezig. ALEGrO verbindt België met Duitsland, NEMO is de link tussen ons land en het Verenigd Koninkrijk. “Die Interconnectoren zijn cruciaal voor de massale integratie van hernieuwbare energie, waarbij overschotten op internationaal niveau verhandeld kunnen worden aan gunstige prijzen. Ze maken internationale elektriciteitshandel mogelijk en dragen bij aan competitieve prijzen.”

