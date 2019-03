Gesponsorde inhoud “Als technicus draag ik bij aan een schonere wereld. En daar ben ik trots op!”

21 maart 2019

12u00

Bron: Umicore 0

We hebben slechts één planeet en daar dragen we maar beter goed zorg voor. Dat levensbelangrijke besef sijpelt steeds sterker door in de hoofden van miljoenen mensen op aarde. Zo blijkt toch uit de massale klimaatmarsen en milieubewuste acties die overal als paddenstoelen uit de grond rijzen. Ze zeggen weleens “verbeter de wereld, begin bij jezelf.” Maar wat als je vanuit je dagelijkse job écht zinvol kan bijdragen aan een beter leven?

Bij Umicore is dat geen utopie, maar realiteit. Nieuw leven geven aan gebruikte metalen. De wagens van de toekomst aandrijven. Schadelijke uitstoot van voertuigen verminderen. Het zijn slechts enkele van de vele ambities die deze wereldspeler in materiaaltechnologie elke dag waarmaakt. In België en ver daarbuiten benut Umicore haar gespecialiseerde kennis om materialen en oplossingen aan te reiken die essentieel zijn voor huidige en toekomstige generaties. Van katalysatoren tot herlaadbare batterijen en zonne-energie.

Materialen creëren voor een beter leven

Elke dag scharen meer dan 3.000 gedreven medewerkers zich trots achter deze missie op de sites in Hoboken, Olen en Brugge. Om haar positie als toonaangevende pionier op vlak van schone mobiliteit en recyclage te verzekeren, werft Umicore ook continu nieuwe, getalenteerde mensen aan met een hart voor technologie. Stuk voor stuk willen ze hun expertise delen, nieuwe ideeën ontwikkelen en blijven groeien. Wesley Le Bruyn is zo iemand: “Bij Umicore heb ik een groot takenpakket en verschillende rollen. Elke dag is anders. Je verandert soms dagelijks meerdere keren van pet. Dit maakt dat ik vaak prioriteiten mag of moet kiezen in functie van de noodzaak. Als ik in overleg met mijn team en manager motiveer waarom volgens mij de focus daar moet liggen, krijg ik meestal de vrijheid, verantwoordelijkheid en steun om er voluit voor te gaan.”

Geen job, maar een loopbaan

Alles draait bij Umicore dus om duurzaam engagement. Met de wereld, maar zéker ook met het personeel. Het groeibedrijf creëert een werkomgeving waarin samenwerking vooropstaat en medewerkers écht kunnen meegroeien, een loopbaan lang. “Als technicus bepaal je zelf welke richting je uit wil”, zo benadrukt Senne Dierkcx. “Ik ben aangenomen als werkvoorbereider bij de onderhoudsdienst van Electro-Optic Materials in Olen en volg momenteel een soort van opleiding die 3 jaar in beslag neemt. Ik loop mee met meer ervaren elektromechanici en krijg zo de kans om alle installaties, machines en hun manier van werken te leren kennen. Alles is nog behoorlijk nieuw, maar de afwisseling en vrijheid die komen kijken bij het onderhoud zijn voor mij een serieuze meevaller. Elke dag leer ik wel iets bij en dat kan ook om hele kleine dingen gaan. En dan heb ik het nog niet gehad over het filevrije woon-werkverkeer en de leuke, collegiale sfeer!”.

Werkgever om ú tegen te zeggen

Combineer al deze troeven met een competitief loon en vaste werkuren en je weet dat Umicore uitstekende werkomstandigheden voorziet voor technisch talent. Maar het kan altijd nóg beter, zo vinden ze zelf. Dat leverde het bedrijf in 2019 trouwens voor de 14de keer op rij de titel van Top Employer op. “Een mooie erkenning voor ons harde werk, maar we rusten zeker niet op onze lauweren”, vertelt Geert Walschap, HR Director West- & Zuid-Europa. “Afgelopen jaar hebben we 6 pijlers gedefinieerd: erkenning, verbondenheid, richting, authenticiteit, zelfontplooiing en vertrouwen. Deze inspirerende woorden vormen een stevig fundament en een kompas om het engagement van onze medewerkers nóg verder te versterken.”

Nu je dit allemaal weet, wat zou jij dan kunnen doen?

Voor de sites in Hoboken, Olen en Brugge is Umicore constant op zoek naar operatoren en technisch geschoold personeel zoals elektromechanici, elektrotechnici en automatisatietechnici.

