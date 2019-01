Gesponsorde inhoud “Als je collega’s familie worden, weet je dat je goed zit” vacature.com sales

12 januari 2019

12u00

Bron: Aldi 0

In de verkoop staat de klant altijd op nummer één: hij moet zich thuis voelen in de winkel én met de glimlach terug naar buiten stappen. Om dat te realiseren, heb je vooral ook gemotiveerde verkoopmedewerkers nodig die zich gelukkig voelen in hun job. Als ze elkaar steunen als één sterk team loopt alles op rolletjes, vliegt de tijd voorbij én is er ook ruimte voor fun. Net zoals in de beste families…

Dat heeft supermarktketen ALDI erg goed begrepen. Voor zo’n 7.000 personeelsleden is deze werkgever dan ook een tweede thuis waar ze met passie en toewijding het beste van zichzelf geven. “In die typerende familiale werksfeer investeert ALDI meer dan bewust”, zo vertelt Marijke Melsens, Talent Acquisition Manager. “Wij hechten veel belang aan het welzijn van onze medewerkers en zetten sterk in op dialoog, respect, vertrouwen en engagement. Tegelijk zijn we erg procesgericht en zo bieden we een stevige houvast: iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt en dat schept vertrouwen en rust.”

Als verkoopmedewerker steek je in teamverband de handen uit de mouwen en help je daar waar het nodig is. Of dat nu is met rekken vullen, kassawerk of administratie: je kan rekenen op actief en afwisselend werk en véél sociaal contact met de klanten. Een korte babbel, een glimlach of een vriendelijk woord doet voor iedereen deugd. Dus zeker ook voor onze collega’s.”

Al nieuwsgierig geworden? Bekijk hier de vacatures!

Als werk familie wordt

Marijke vervolgt: “De belangrijkste waarden die we zoeken in nieuwe medewerkers? Eenvoud, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid. Net zoals een goede teamspirit en klant- en servicegerichte ingesteldheid. De juiste persoonlijkheid en ingesteldheid vinden we véél belangrijker dan het zoveelste diploma. Iedereen telt bij ons en dat menen we.” Verkoopmedewerker Danny haalt meteen nog een extra troef aan: “Bij ALDI mag je écht zijn wie je bent. Je wordt gewoon aanvaard en dat is fantastisch. Je bent echt thuis bij je collega’s en vormt één grote familie. Je kan lachen, zeveren en grapjes maken. Maar je kan ook serieus zijn… Als er iets is, dan zien we dat meteen aan elkaar en dan zoeken we samen een oplossing.”

Engagement voor het leven

Dat menselijke wordt door HR Director Gilles Casnot nog eens benadrukt: “Bij ALDI word je lid van een hechte familie waar je stem echt gehoord wordt. Geen wonder dat de gemiddelde anciënniteit bij ons 12 jaar bedraagt en we een uiterst laag personeelsverloop kennen. Iedereen die bij ons past, krijgt kansen en dat ongeacht geslacht, leeftijd, origine of geaardheid. Bovendien ijveren we continu voor opleidings- en doorgroeikansen om ieders loopbaan interessant te houden. Aan de slag gaan bij ALDI is dus een engagement voor het leven.”

Vacatures bij de vleet

Momenteel is ALDI volop bezig aan een sterke inhaalbeweging. Het bedrijf groeit continu en dankzij de ombouw naar een nieuw winkelconcept zijn er heel wat jobopportuniteiten. “450 vacatures om precies te zijn!”, bevestigt Marijke. “Niet alleen in logistiek en transport, maar zeker ook in verkoop. We willen onze winkelteams versterken met verkoopmedewerkers, winkelmanagers en assistent-winkelmanagers in de 7 regionale hoofdzetels én de 450 filialen. Het maakt niet uit of kandidaten pas afgestudeerd zijn of al meer ervaring hebben: in sales is er voor iedereen een gepaste uitdaging weggelegd om mee te schrijven aan ons succesverhaal. Bovendien helpen we alle nieuwkomers goed op weg met ons speciale onboardingprogramma om een frisse start te maken.”

Zin om deel uit te maken van de ALDI-familie?

Bekijk de vacatures op www.voor-echt-handelstalent.be en stel je kandidaat! Of geef meteen je cv af in de dichtstbijzijnde ALDI-winkel waar ook sollicitatieformulieren te verkrijgen zijn. Wie solliciteert, krijgt altijd én snel een antwoord.