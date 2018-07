"Als het clichébeeld van de saaie boekhouder ooit al bestond, dan is dat vandaag zeker niet meer aan de orde" Bart Van Coile (IAB) breekt een lans voor het beroep van accountant vacature.com finance

31 juli 2018

08u00

Heb jij ooit al gedacht aan een job als accountant, belastingconsulent, boekhouder of fiscalist? De vraag is momenteel groot en de werkzekerheid navenant. Bovendien: ook zonder voorkennis kan je er mits omscholing voor gaan.

De vraag naar financiële profielen is groot: boekhouder is voor de VDAB een knelpuntberoep en vacatures blijven lang openstaan. Nochtans gaat het om erg aantrekkelijke jobs, vindt ondervoorzitter Bart Van Coile van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB). “De jobs zijn boeiend en veelzijdig. Je kan heel wat kanten uit: in een klein kantoor of bij een internationale speler werken, jezelf specialiseren of net een allrounder worden, fiscalist of eerder accountant worden. De werkzekerheid is erg groot en je wordt goed betaald. Vergeet ook de vele carrièremogelijkheden niet.”

Sterke evolutie

Het beroep van accountant evolueert sterk, beklemtoont Van Coile. “Als het clichébeeld van de saaie boekhouder ooit al heeft bestaan, dan is dat vandaag helemaal niet meer aan de orde. We zien een verschuiving naar een zeer competent profiel van een accountant die ondernemers inspireert, begeleidt en adviseert.” Door de digitalisering en de automatisering wordt het puur cijfermatig boekhouden minder prominent. “We doen meer aan begeleiding van ondernemers, van de opstart van een bedrijf tot het eventuele einde of de overname.” Die evolutie trekt jonge kandidaten aan, zoals Yasmine De Bruyn (21). Zij studeert zonder ongelukken eerstdaags af als bachelor accountancy-fiscaliteit aan de Hogeschool Gent. “Ondernemers adviseren wordt steeds belangrijker in deze job en van dat sociaal contact houd ik wel. Dat trekt me aan in deze sector. Wij helpen de dromen van onze klanten waar te maken.”

Hoe word ik accountant?

Wie als accountant of belastingconsulent wil worden erkend door het IAB, doorloopt een aantal stappen:

1) Je volgt een universitaire opleiding of een opleiding economisch hoger onderwijs. Veel studenten vullen hun bacheloropleiding aan met een tweede studie. Zo ook Yasmine De Bruyn: “Ik ga zoals veel van mijn medestudenten voor een master handelswetenschappen. Zo houd ik alle opties open en worden mijn keuzemogelijkheden groter.”

2) Je legt een toelatingsexamen af. Op basis van je opleiding kan je bepaalde vrijstellingen krijgen. “Je legt de examens af als je er klaar voor bent”, vertelt Bart Van Coile. “Je hoeft niet alle examens op hetzelfde ogenblik af te leggen, maar volgt je eigen tempo. Er is ook een terugzakprincipe: je kan een examen verschillende keren afleggen, enkel het laatste resultaat telt.”

3) Je doet een stage van drie jaar met een erkende accountant of belastingconsulent als stagemeester.

4) Heb je zeven jaar relevante beroepservaring, dan kan je een vrijstelling krijgen voor de stage.

Meer vrijstellingen

Het IAB pleit er voor dat het makkelijker wordt om – in samenwerking met universiteiten en hogescholen – vrijstellingen voor de examens te krijgen, vertelt Bart Van Coile: “Zo kunnen mensen sneller toetreden tot ons beroep. Zo willen we competente jongeren aantrekken. De competenties die ze niet hebben, kunnen ze vervolmaken in bijvoorbeeld het avondonderwijs. De stage blijft wel voor iedereen verplicht, praktijkervaring vinden we heel belangrijk.”

Zonder IAB-titel?

Ook zonder de titel van het IAB kan je aan de slag in een accountantskantoor. “Maar wil je meer verantwoordelijkheden, dan is een IAB-titel noodzakelijk”, vertelt Yasmine De Bruyn. “Velen behalen die door te studeren terwijl ze werken. De stage duurt drie jaar, nadien kan je aan de slag met een zelfstandigen- of bediendenstatuut en heb je handtekenbevoegdheid.“

Voorkennis is geen must

Om accountant te worden is interesse belangrijker dan voorkennis, vinden zowel Van Coile als De Bruyn. “In het secundair volgde ik humane wetenschappen, dat is echt iets totaal anders”, blikt Yasmine De Bruyn terug. “Er is ook niemand in mijn familie die deze job doet. Ik zocht een richting met veel menselijk contact en dat heb je in deze job. Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad.” Bart Van Coile ziet ook mensen met een aantal gewerkte jaren op de teller de ommezwaai naar een job als accountant maken. “Ook pakweg een historicus die er zin in heeft, kan de overstap maken. We zien bij deze profielen trouwens een grote bereidheid om zich te bij te scholen.”

