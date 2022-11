Unequal Pay Day: “Europese vrouwen verdienen op jaarbasis nog steeds 13 procent minder dan mannen”

Nog steeds veel discrimina­tie tegen zwangere vrouwen en ouders op de werkvloer: “Ik werd ontslagen toen ik zwanger was”

“Ik was bang om mijn baas te zeggen dat ik zwanger was. Mijn buikgevoel zei me dat dat verkeerd voor mij zou uitdraaien.” Amélie verloor haar job door haar zwangerschap. Ze is niet alleen: liefst een derde van alle meldingen die het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen vorig jaar ontving over werk, ging over discriminatie op basis van zwangerschap of moederschap. Adjunct-directeur Liesbet Stevens verklaart waarom de bedrijfswereld nog altijd zo hard is voor moeders én vaders.

2 december