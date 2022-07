Uitkeringen en ambtenarenlonen stijgen nog een keer: bijkomende overschrijding spilindex in december

Inflatie eurozone loopt verder op tot 8,6 procent in juni

De inflatie in het eurogebied is in juni verder opgelopen naar 8,6 procent op jaarbasis, van 8,1 procent in mei. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige schatting. Daarmee gaat de inflatie naar een nieuw record, vooral aangejaagd door de sterk gestegen prijzen voor energie en levensmiddelen door de oorlog in Oekraïne.

1 juli