Uitgerekend: hoeveel kan jij besparen als je enkel online tv-kijkt?

MijntelcoWie een tv-abonnement wil afsluiten, al dan niet in combinatie met andere diensten, heeft tegenwoordig de keuze om dat met of zonder decoder te doen. Je kan in dat tweede scenario jaarlijks tot wel tientallen euro’s uitsparen. Mijntelco.be zet de voor- en nadelen op een rijtje.

Minder diensten, dus lagere factuur

Steeds meer mensen kijken online tv via streaming op de momenten die voor hen uitkomen, en niet langer lineair. Zulke consumenten willen bijgevolg niet meer betalen voor diensten waar ze geen gebruik van maken en kiezen ervoor om hun tv-abonnement op te zeggen.



Decoder = meer televisiezenders

Vooral 40-plussers blijven vasthouden aan de decoder. Voor die groep kijkers brachten de providers – met uitzondering van Scarlet – intussen een alternatief op de markt: abonnementen zonder decoder, maar wel met de mogelijkheid om tv te kijken. Je kan dan kijken via je smartphone, tablet of pc, maar ook nog altijd op je tv, tenminste als je over een smart-tv beschikt.

Wie voor een abonnement zonder decoder kiest, bespaart dan wel op zijn factuur, maar heeft keuze uit minder zenders. Bij Telenet bestaat het aanbod uit 14 zenders, Orange biedt er 20 aan en Proximus geeft de keuze uit de 32 populairste zenders. Telkens zijn de meest bekeken zenders zoals VTM, één, Canvas en de Play-kanalen, inbegrepen. Met een decoder kijk je naar een veelvoud aan zenders. De vraag is: heb je die per se nodig?



Hoeveel kan je uitsparen zonder digicorder?

Het bedrag dat je maandelijks kan uitsparen op je factuur is afhankelijk van je provider en het alternatief dat je kiest in plaats van je decoder. Je kan ook besluiten om tv helemaal uit je bundel te halen, en enkel nog tv te kijken via streaming op de websites van de tv-zenders, maar dat kan lang niet overal. Wie ervoor kiest om tv te kijken via de app van een provider, heeft daarvoor een aangepast abonnement nodig.

Zo kan je bij Proximus voor een Flex XS-pack kiezen. Met 75,99 euro per maand (nu 55,99 euro tijdens de eerste zes maanden) is dat de goedkoopste formule met televisie inbegrepen. Het pack omvat ook een mobiel abonnement met onbeperkt bellen/sms’en en 10 GB mobiele data. De tegenhanger van dat pack, maar dan mét decoder, is Flex S. Je betaalt dan 84,99 euro per maand (nu 49,99 euro tijdens de eerste zes maanden), ofwel 9 euro meer.

Bij Orange zijn er verschillende mogelijkheden. Aan een bestaand telecomabonnement zonder televisie kan je Orange TV Lite toevoegen voor 10 euro per maand. In bestaande packs, zoals Love Trio, bespaar je 9 euro als je kiest voor TV Lite. Op jaarbasis zorgt dat voor een verschil van 108 euro. Opteer je voor de klassieke decoder, dan betaal je er 10 euro per maand voor.

Klanten van Telenet kunnen in diverse formules hun decoder weglaten. Wie kiest voor TV Flow (met minder zenders en zonder decoder) betaalt maandelijks 11,62 euro minder in vergelijking met wie TV Iconic (mét decoder en ruimer aantal zenders) kiest.



Wat is mijn decoder nog waard?

Televisieproviders werken doorgaans met huurformules voor decoders, waarvan de huurprijs in je maandelijkse factuur inbegrepen is. Als je beslist om je tv-abonnement op te zeggen of te wijzigen naar een formule zonder decoder, dan moet je je decoder terugsturen. Je ontvangt daarvoor geen cashback. Breng hem dus zeker niet naar het containerpark.

Conclusie

Wie kiest voor een ‘beperkt’ televisieaanbod, kan jaarlijks tientallen euro’s besparen. Om zorgeloos te streamen, heb je wel een internetsnelheid van minstens 100 Mbps nodig. In de abonnementsformules die tv-kijken zonder decoder mogelijk maken, is dat in principe steeds inbegrepen.

Alles samen heb je vooralsnog meer opties als je kiest voor een abonnementsformule mét decoder. In dat geval komt ook prijsbreker Scarlet in beeld. Voor 42 euro per maand kijk je via een decoder naar televisie en beschik je over onbeperkt internetvolume met een downloadsnelheid tot 70 Mbps.



