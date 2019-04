Twitter krijgt mini-boete van 40 euro in Rusland HAA

05 april 2019

23u55

Bron: BuzzT 0 Geld Twitter heeft een boete gekregen in Rusland. Het bedrijf moet 3000 roebel betalen, omgerekend net geen 41 euro, omdat het de autoriteiten niet heeft laten weten waar privégegevens van Russische gebruikers worden opgeslagen.

Rusland eist dat de gegevens van Russische gebruikers van sociale media worden opgeslagen op servers in Rusland. De Russische autoriteiten hebben op dit moment maar twee mogelijke straffen: kleine boetes of een totale blokkade.

Blokkades zijn moeilijk in de praktijk te brengen. LinkedIn is sinds een paar jaar ontoegankelijk in Rusland, maar de geplande blokkade van chatapp Telegram mislukte doordat de dienst de ban eenvoudig kon omzeilen.