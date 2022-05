Twitter grote verliezer op aandelenbeurs, techaandelen verder wel erg in trek

Twitter was vandaag een grote verliezer op de Amerikaanse aandelenbeurzen, maar techaandelen waren over de gehele linie wel behoorlijk in trek. De koersval van Twitter van bijna 10 procent kwam doordat Tesla-topman Elon Musk via het gelijknamige socialmediaplatform liet weten de overname van Twitter “tijdelijk” op pauze te zetten. Dat andere aandelen juist fors in waarde stegen, was omdat de rentevrees bij beleggers enigszins afnam.

Musk heeft al een akkoord bereikt met het bestuur van Twitter om het bedrijf voor 44 miljard dollar (ruim 42 miljard euro) te kopen en van de beurs te halen. Hij wil meer duidelijkheid over het aantal spamaccounts bij de berichtendienst. Later stelde de miljardair wel dat hij nog altijd “gecommitteerd” is aan de overnamedeal, maar dat kon niet verhinderen dat beleggers zijn gaan twijfelen of alles nog wel doorgaat.

Afgezien van dit nieuws leek de markt vandaag vooral te bewegen op eerdere opmerkingen van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell. Hij heeft aangegeven dat de Amerikaanse centrale bank komende tijd geen hele grote rentestappen voor ogen heeft. Dat is een geruststelling voor beleggers. Als de rente snel omhoog gaat, is dat namelijk slecht voor de waardering van aandelen. Het is dan relatief aantrekkelijker om te beleggen in obligaties.

Techaandelen

Vooral techaandelen zijn gevoelig voor renteverhogingen, omdat ze relatief duur zijn. Vandaar dat bij deze fondsen door de opluchting juist stevige koerswinsten werden neergezet. Grote techbedrijven als Microsoft en Apple wonnen tot meer dan 3 procent aan waarde. Tesla, waar Musk de baas is, klom zelfs bijna 6 procent.

Beleggers leken daar juist opgelucht dat de topman van de autofabrikant mogelijk afziet van de overname van Twitter. Persbureau Reuters meldde verder dat het plan van Tesla om ook elektrische auto’s in India te gaan verkopen voorlopig van de baan is. Tesla probeerde lagere importtarieven in het land te bedingen, maar dat zou niet zijn gelukt.

Techbeurs Nasdaq ging 3,8 procent hoger het weekend in op 11.805,00 punten. De Dow-Jonesindex sloot 1,5 procent in de plus op 32.196,66 punten en de brede S&P 500 won 2,4 procent tot 4.023,89 punten. De olieprijzen zaten verder stevig in de lift. Een vat Amerikaanse olie steeg ruim 4 procent in prijs tot 110,48 dollar. Brentolie kostte bijna 4 procent meer op 111,57 dollar per vat. De euro was 1,0403 dollar waard, tegen 1,0410 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.