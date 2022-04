Twitter activeert ‘gifpil’ tegen Elon Musk: wat is dat en is het een succesvolle tactiek om overnemers weg te jagen?

Internetbedrijf Twitter wil vermijden dat het overgenomen wordt door Elon Musk en activeerde daarom het bedrijf een zogenaamde ‘gifpil’. Daardoor wordt het moeilijker voor de Tesla-topman om het sociaal netwerk in te lijven. Maar wat is zo’n ‘gifpil’ eigenlijk en is het een goede manier om een vijandige overname te vermijden?

Er zijn verschillende manieren om een shareholder rights plan — beter bekend als ‘gifpil’ — te gebruiken tegen vijandelijke overnames. Kort door de bocht kan een bedrijf zo de markt overspoelen met aandelen die huidige aandeelhouders goedkoper kunnen opkopen. De persoon die het bedrijf wil opkopen moet daardoor een pak meer geld hebben om door te zetten met het plan.

In het geval van Twitter wordt de gifpil geactiveerd van zodra iemand meer dan 15 procent van het bedrijf wil overnemen, zonder toestemming van de raad van bestuur van het internetbedrijf. Musk stelt voor 54,20 dollar per aandeel te betalen. Twitter heeft als reactie daarop ervoor gezorgd dat als hij te veel aandelen opkoopt, alle andere aandeelhouders de mogelijkheid krijgen om 210 dollar te betalen voor aandelen die op dat moment 420 dollar waard zijn. Een korting van 50 procent, dus. Het gebruik van ‘420’ door Musk en Twitter is overigens geen toeval, maar verwijst naar een meme over de consumptie van wiet.

Een ‘gifpil’ gebruiken, heeft een lange traditie die teruggaat tot de jaren tachtig. Toen zorgden rijke beleggers als Carl Icahn voor chaos in de Amerikaanse zakenwereld door bedrijven op te kopen. Bedrijfsadvocaten bedachten de tactiek om die af te kunnen schrikken. Het is zo destructief voor alle betrokkenen dat het tot nu toe nog nooit tot uitvoering is gebracht.

Het dreigement is dus voldoende. Dat bewees ook Netflix in 2012. Ichahn kocht toen net geen 10 procent van het bedrijf op omdat het volgens hem verkocht moest worden aan bedrijven als Amazon, Microsoft of Google. Door de ‘gifpil’-strategie te activeren kon het Icahn afschrikken. Een Netflix-aandeel kostte toen zo’n elf dollar, nu is dat ruim 300 dollar.

Het succesrijke verleden van de ‘gifpil’ betekent niet dat de saga op z’n einde is. Zo kan Twitter opteren om zich door iemand anders te laten opkopen om zich te beschermen tegen Musk. De SpaceX-oprichter kan beslissen om rechtstreeks naar de aandeelhouders van het internetbedrijf te stappen met een tender offer of gaan voor een proxy battle. Daarbij moet hij stap per stap de raad van bestuur van Twitter vervangen met mensen die hem volgen in z’n ideeën.